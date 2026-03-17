Как приготовить греческий мясной пирог из слоеного теста

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2026
Греческий пирог с мясом из слоеного теста — сытная и ароматная выпечка, которая отлично подходит для семейного ужина. Его готовят из доступных ингредиентов, а благодаря сочной начинке и хрустящему тесту блюдо получается вкусным как в горячем, так и в охлажденном виде.

Для приготовления понадобится 500 г бездрожжевого слоеного теста, 400–450 г мясного фарша, 2–3 помидора, около 50 г сыра, одна луковица, сухой базилик, одно яйцо для смазывания, кунжут, соль, черный молотый перец и немного растительного масла.

Сначала лук мелко нарезают и обжаривают на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости. Затем добавляют фарш и готовят, помешивая, пока не испарится лишняя жидкость. Начинку приправляют солью и перцем.

Помидоры обдают кипятком, снимают кожицу и нарезают небольшими кусочками. Их добавляют к мясу вместе с сухим базиликом и тушат на слабом огне около 5–7 минут. При желании можно использовать томаты в собственном соку или замороженные помидоры.

Сыр натирают на терке. Подойдет любой сорт, который хорошо плавится. Для более насыщенного вкуса можно сочетать несколько видов сыра, например твердый сыр и брынзу.

Слоеное тесто размораживают при комнатной температуре и слегка раскатывают один пласт. Его выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределяют мясную начинку и посыпают тертым сыром.

Вторым раскатанным пластом теста накрывают начинку и тщательно защипывают края. На поверхности делают несколько проколов вилкой, затем пирог смазывают слегка взбитым яйцом и посыпают кунжутом.

Выпекают пирог в разогретой до 200 °C духовке примерно 25–30 минут, пока поверхность не станет золотистой. Перед подачей выпечке дают немного остыть — так ее будет легче разрезать на порции.

источник

Читайте нас также:
