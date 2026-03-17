«Думал, что кто-то что-то сжигает!» Спокойный понедельник Владислава превратился в тревогу для всего дома

Дата публикации: 17.03.2026
ФОТО: скриншот видео TV3

В понедельник в полдень к пятиэтажному дому в рижском районе Дарзциемс съехалось большое количество спасателей — в квартире на улице Ситас вспыхнул пожар, и едкий дым быстро распространился по зданию, мешая жильцам эвакуироваться, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Женщины с пятого этажа, вышедшие на лоджию, ждали пожарных, которые помогут им выбраться из дома, уточняет ТВ3. Лестничная клетка на четвертом и пятом этажах была сильно задымлена, и пытаться эвакуироваться самостоятельно было опасно. С другой стороны здания спасатели уже проверяли квартиры и общались с жильцами, используя автолестницу.

Тем временем во дворе «Degpunktā» встретила нескольких жителей дома, которые дышали свежим воздухом и наблюдали за работой пожарных.

"Сначала я просто сидел, играл, почувствовал запах. Ну, подумал — наверное, кто-то что-то сжигает. Потом начали стучать в дверь, я услышал машины. Мы быстро собрались и вышли на улицу. Немного надышались дымом. Я не знаю, кто там живет. Но, очевидно, их сейчас дома нет. Может быть, загорелась проводка или что-то другое. Или, возможно, кто-то пьяный уснул", — рассказал Владислав, который эвакуировался вместе с собакой.

Одна из жительниц соседнего дома заметила жильца квартиры на четвертом этаже, где произошел пожар.

"Человек очень хороший. Каждый день ходит на работу, человек хороший — только употребляет то, что не следует. Надеюсь, он будет жив и здоров", — рассказала Даце, живущая в доме напротив.

По имеющейся информации, он действительно жив и здоров — в квартире в момент пожара никого не было. Причины происшествия пока неизвестны, однако в целом выгорело помещение площадью около 10 квадратных метров — горели бытовые вещи и входная дверь.

Всего были эвакуированы 10 человек: пятеро покинули дом самостоятельно до прибытия спасателей, еще пятерых вывели из опасных зон. Четыре человека пострадали, однако госпитализация им не потребовалась.

Читайте нас также:
