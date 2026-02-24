В ознаменование 4-летия сражений на фронте и в тылу, Кабинет Министров ЛР рассмотрел вопрос о помощи в восстановлении страны-кандидата в Евросоюз. МИД подготовил информационное сообщение, а Минэкономики рассказал, как потратили 2 млн евро, адресно выделенные для восстановления Черниговщины.

У них котлы другой системы

Ноу-хау Латвии оказалось изготовление котельных контейнерного типа, для чего был объявлен открытый конкурс. Вначале казалось, что такие агрегаты в количестве 25 могут сделать за 1 850 000 евро; т.е 74 000 за единицу. Это примерно соответствует высшему ценовому порогу для оборудования мощностью до 1 мегаватта, коим можно отапливать, например, школу или небольшой жилой квартал.

«До объявления закупочных процедур Минэкономики консультировалось с представителями украинской стороны… В ходе разработки в режиме онлайн были организованы несколько встреч по необходимым техническим параметрам для котельных и условиям их установки. В ходе переговоров было констатировано, что на каждом объекте фактически различаются условия присоединения котельных к существующим отопительным системам, поэтому техническая спецификация была разработана с максимально стандартизацией условий».

Однако, увы: «Организованные открытые конкурсные процедуры… закончились безрезультатно, так как во всех полученных предложениях были обнаружены существенные несоответствия требованиям. Не преуспели в котлостроении ни SIA EcoHeat Technologies, ни даже украинская «КОМІНВЄСТ».

Диванные боеприпасы

Тогда пошли путем малых дел, и – ура! – SIA Sentios выиграла конкурс на поставку в Украину 27 раздвижных диванов, за 29 399,37 евро, включая налог на добавленную стоимость. Компания эта является местным ответвлением литовского UAB Sentios, и ранее поставляла мебель Кандавскому сельхозтехникуму.

SIA J.E.F., отличающемуся выпуском мебели по индивидуальному заказу, также улыбнулся коммерческий успех (подчеркнем – за счет налогоплательщиков Латвии), и союзной державе было поставлено 23 платяных шкафа, 23 двухспальных кроватей с матрасами, 35 односпальных кроватей, 23 обеденных стола и 92 стула. За все было уплачено 86 292,41 евро с НДС. И недорого.

Но вообще, идея экспорта латвийской мебели в Украину выглядит довольно экзотично. Вроде поставок нефти в Иран.

Так или иначе, денюжка осталась. И вот, министр экономики Викторс Валайнис, чтоб не пропадать добру, решает – отправить 680 000 евро из как бы мирно-восстановительной программы Чернигова на дроны для ВСУ.

Но, опять-таки, беспилотники будем делать тут, на месте. «Соответственно, чтобы оказать поддержку Украине и одновременно поддержать рост и развитие местной индустрии Латвии». Решение об этом сегодня утвердит Кабинет Министров, с наибольшей вероятностью, единогласно.