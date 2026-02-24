Baltijas balss logotype
Доброго ранку! На помощь Украине отправляют латвийские диван-кровати – по 1278 евро за штуку 12 7803

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пес Патрон – официальный амбассадор ВСУ, встречает гостей с Латвии. Фото: saeima.lv.

В ознаменование 4-летия сражений на фронте и в тылу, Кабинет Министров ЛР рассмотрел вопрос о помощи в восстановлении страны-кандидата в Евросоюз. МИД подготовил информационное сообщение, а Минэкономики рассказал, как потратили 2 млн евро, адресно выделенные для восстановления Черниговщины.

У них котлы другой системы

Ноу-хау Латвии оказалось изготовление котельных контейнерного типа, для чего был объявлен открытый конкурс. Вначале казалось, что такие агрегаты в количестве 25 могут сделать за 1 850 000 евро; т.е 74 000 за единицу. Это примерно соответствует высшему ценовому порогу для оборудования мощностью до 1 мегаватта, коим можно отапливать, например, школу или небольшой жилой квартал.

«До объявления закупочных процедур Минэкономики консультировалось с представителями украинской стороны… В ходе разработки в режиме онлайн были организованы несколько встреч по необходимым техническим параметрам для котельных и условиям их установки. В ходе переговоров было констатировано, что на каждом объекте фактически различаются условия присоединения котельных к существующим отопительным системам, поэтому техническая спецификация была разработана с максимально стандартизацией условий».

Однако, увы: «Организованные открытые конкурсные процедуры… закончились безрезультатно, так как во всех полученных предложениях были обнаружены существенные несоответствия требованиям. Не преуспели в котлостроении ни SIA EcoHeat Technologies, ни даже украинская «КОМІНВЄСТ».

Диванные боеприпасы

Тогда пошли путем малых дел, и – ура! – SIA Sentios выиграла конкурс на поставку в Украину 27 раздвижных диванов, за 29 399,37 евро, включая налог на добавленную стоимость. Компания эта является местным ответвлением литовского UAB Sentios, и ранее поставляла мебель Кандавскому сельхозтехникуму.

SIA J.E.F., отличающемуся выпуском мебели по индивидуальному заказу, также улыбнулся коммерческий успех (подчеркнем – за счет налогоплательщиков Латвии), и союзной державе было поставлено 23 платяных шкафа, 23 двухспальных кроватей с матрасами, 35 односпальных кроватей, 23 обеденных стола и 92 стула. За все было уплачено 86 292,41 евро с НДС. И недорого.

Но вообще, идея экспорта латвийской мебели в Украину выглядит довольно экзотично. Вроде поставок нефти в Иран.

Так или иначе, денюжка осталась. И вот, министр экономики Викторс Валайнис, чтоб не пропадать добру, решает – отправить 680 000 евро из как бы мирно-восстановительной программы Чернигова на дроны для ВСУ.

Но, опять-таки, беспилотники будем делать тут, на месте. «Соответственно, чтобы оказать поддержку Украине и одновременно поддержать рост и развитие местной индустрии Латвии». Решение об этом сегодня утвердит Кабинет Министров, с наибольшей вероятностью, единогласно.

#Украина #Латвия #помощь #экспорт #конкурс #восстановление #мебель #дроны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(12)
  • I
    Inga
    25-го февраля

    и белоруский бизнес отправят

    0
    0
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    И чего сразу в окопы будут ставить?

    41
    2
  • bt
    bory tschist
    Дед
    25-го февраля

    вот, когда тебя будут бомбить – пришлю тебе (помимо кровати) сундук – чтоб ты там прятался и ходил ... под себя

    1
    24
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    24-го февраля

    А как насчёт помощи ... Гробами? Страна вдов и сирот: в Украине рождаемость упала до критического минимума, - CNN unian.net/society/demograficheskaya-katastrofa-v-ukraine-kakaya-rozhdaemost-na-2026-god-13294281.html

    31
    2
  • Е
    Ехидный
    24-го февраля

    в вопросе помощи Украине еще поле непаханное !!!! думаю следующей неотложной помощью будет отправка джакузи !!!!

    74
    2
  • MiU
    Made in USSR
    24-го февраля

    Бгг... помощь диванами. Мы, что? Публиченые дома там отстраивать собираемся?

    61
    2
  • п
    прохожий
    24-го февраля

    Помощь диванами ? У главы Укр.почты зарплаты , в 2024 году была уже 970 тыс.грв. в месяц , идёт инфляция ,Долг Укр .почта за 1 полугодие 2025года , составил 1 млрд .410млн.грв.

    32
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    24-го февраля

    Распил бюджета выходит на новый уровень мошенничества.

    69
    2
  • .. ...
    .. ...
    24-го февраля

    ещё боевые унитазы за 100K

    62
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    24-го февраля

    Не сомневаюсь,что эта"помощь"вскоре появиться на аналоге ss. lv или эту мебель установят в блиндажах,что слежующие для отмывки наших налогов, встроенные кухни и джакузи(унитазы навряд ли, уних свои, золотые)

    82
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    консультировалось с представителями украинской стороны

    == Какие к чёрту консультации, лучше сразу - деньгами.

    Там очень любят гроші, сильно любят!

    119
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    А ты не любишь? Мне скинь.

    1
    48
Читать все комментарии

