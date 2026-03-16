Согласно недавним данным Национального института статистики и переписей (Indec), аргентинский экспорт товаров достиг в 2025 году 87,111 миллиарда долларов.

По данным Indec, каждый четвертый экспортный доллар Аргентины в 2025 году поступил из соевого комплекса. Большая часть пришлась на промышленные производные: мука и масло составили 73,6% от общего объема, в то время как непереработанные бобы имели меньший вес. В итоге сектор обеспечил экспорт на сумму 21,442 миллиарда долларов. Но даже главному экспортному комплексу страны не хватило средств, чтобы покрыть долларизацию портфелей частного сектора, которому в течение года потребовалось 32,300 миллиарда долларов.

Другими словами, значительная часть долларов, поступающих от сои, быстро уходит из местной финансовой системы, поглощаемая стремлением среднего класса к хеджированию в иностранной валюте.

Вторым по значимости комплексом стал нефтяной. Благодаря месторождению Вака-Муэрта продажи достигли рекордного значения в исторической серии, начинающейся с 2002 года, составив в общей сложности 11,772 миллиарда долларов. 57 процентов этого экспорта пришлось на сырую нефть, направляемую в основном в Соединенные Штаты.

Другими секторами, достигшими исторических рекордов в 2025 году, стали золото и серебро, говядина (направляемая в основном в Китай), подсолнечник (в основном за счет продаж масла), фармацевтический комплекс (с лекарствами для розничной продажи), арахисовый комплекс и литий. Это секторы, где у Аргентины большие возможности, но и серьезные перемеы. В случае с золотом, на фоне бычьего ралли цен — начавшегося в 2024 году, но ускорившегося в эти месяцы из-за международных конфликтов, разжигаемых администрацией Трампа — аргентинское правительство упускает возможность получить хорошие деньги, обнулив экспортные пошлины на этот металл.

Что касается говядины, главная задача — не допустить передачи давления на цены на полки магазинов, которое создает сокращающееся поголовье скота на фоне роста внешнего спроса. В этом году к экспорту добавятся поставки в США в рамках соглашения, подписанного в феврале, хотя это обязательство о закупке было лишь «словесным», распространенным МИДом.

Помимо сои и мяса, большая часть экспорта лития также направляется в Китай и имеет низкую степень переработки, в форме карбоната лития. Это продукт с очень низкой относительной стоимостью; чтобы он попал в аккумулятор, его необходимо преобразовать в катодный материал или в гидроксид лития. В Аргентине существуют проекты еще находящиеся в стадии реализации, по производству последнего компонента на предприятии южнокорейской компании POSCO в Сальте и Arcadium Lithium в Катамарке.

Третьим по значимости экспортным комплексом стал автомобильный, с продажами на 8,784 миллиарда долларов, где 61,1% пришлось на транспортные средства для перевозки грузов. Но в этом сегменте торговый баланс был заметно дефицитным — около 6,887 миллиарда долларов.