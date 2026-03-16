Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ночь на понедельник, 16 марта, уничтожили в аэропорту Мехрабад в Тегеране самолет, используемый верховным лидером Ирана.

По данным ЦАХАЛ, этот борт использовался и прежним лидером Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военными «для содействия военным закупкам и координации с союзными странами как внутренними, так и международными рейсами». ЦАХАЛ опубликовала спутниковый снимок аэропорта, а также старое фото самолета.

«Уничтожение самолета нарушает возможности руководства иранского режима по координации с союзными странами, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности», — утверждает израильская армия. Там пообещали и дальше «действовать, чтобы ослабить любые средства, используемые военными силами иранского режима».