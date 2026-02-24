Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) после получения нескольких заявлений от потребителей начал оценку деятельности интернет-магазина «n1home.lv», который поддерживает и через который торговлю осуществляет ООО «N1 Home», сообщили агентству LETA в ЦЗПП.

В ведомстве указали, что в период с 1 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года получено 34 заявления потребителей, а также предоставлено 30 консультаций по проблемам, с которыми столкнулись покупатели при приобретении товаров у «N1 Home».

В частности, ЦЗПП получил жалобы о том, что после заказа и оплаты товаров покупатели получают сообщения о том, что доставка не состоится в оговоренный срок, сроки поставки неоднократно переносятся, возврат денег за недоставленные товары задерживается, а ответы на запросы потребителей не предоставляются.

В ЦЗПП отмечают, что на данный момент из всех поданных жалоб решены 20. Оценив полученные заявления, ЦЗПП начал проверку практики «N1 Home».

По информации Firmas.lv, в 2024 году «N1 Home» работало с оборотом 51 208 евро, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и понесло убытки в размере 75 106 евро.

«N1 Home» зарегистрировано в 2013 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем компании является Александр Ахметов.