Во вторник в Латвии не ожидается значительных осадков, прогнозируют синоптики.

Ночью местами в Курземе пройдут небольшие дожди и сгустится туман. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе в основном ожидается безветрие. Температура воздуха составит -2...+3 градуса.

Днем небо частично затянет облаками, на востоке страны будет солнечно. При слабом ветре температура воздуха составит +4...+9 градусов, на востоке Латвии - до +12 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до +1…+2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов, а у моря ожидается около +4 градусов.