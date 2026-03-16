Картина «Певцы» американского оператора и режиссера Сэма А. Дэвиса выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Об этом сообщает Американская киноакадемия на своем официальном сайте.

Короткометражная работа Дэвиса снята по рассказу русского классика Ивана Тургенева. Писатель указан в качестве единственного автора сценария проекта.

«Певцы» (1850) — рассказ из цикла «Записки охотника» Ивана Тургенева, повествующий о состязании в пении между Рядчиком и Яшкой-Турком в кабаке деревни Колотовка. Произведение раскрывает глубину русской души и красоту народной песни. Победителем становится Яшка, чей талант вызывает искреннее восхищение и слезы, подчеркивая силу искусства.

В свою очередь, в Риге недавно переименовали улицу Тургенева в улицу Вильгельма Пурвиша (вместе с рядом других улиц) - таким образом латвийская столица избавляется от имен русских поэтов и писателей, проводя дерусификацию.