Чтобы уберечься от появления рептилий на дачных участках, нужно поддерживать порядок, убирать мусор и листву, скашивать высокую траву, обрезать кусты и вовремя вывозить спиленные и погибшие деревья.

Змеи представляют собой важное звено в цепях питания. Например, гадюки поедают грызунов, а сами являются добычей для таких редких пернатых, как белый и черный аисты, змееяд, большой подорлик. Живут эти рептилии в смешанных полях, охоту ведут на суше и в стоячих водоемах. Рядом с местами проживания людей могут залезать в кучи мусора, скрываться в высокой траве и ямах.

Ужи обитают рядом с водоемами, там же ведут охоту. Как правило, не отличаются агрессивностью и, встретившись с людьми, стараются уползти от них. Однако, как говорят эксперты, лучше обходить этих рептилий и не провоцировать их.

Отправляясь в лес и места с высокой травой, нужно обувать сапоги и нарочно шумно передвигаться, чтобы пресмыкающиеся, услышав шаги, уползли. Если избежать укуса не удалось, нужно незамедлительно обратиться к врачу.