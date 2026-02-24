Baltijas balss logotype
Несколько сотен человек собрались у Памятника Свободы в поддержку Украины (дополнено) 18 5114

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несколько сотен человек собрались у Памятника Свободы в поддержку Украины (дополнено)
ФОТО: LETA

Рано утром во вторник, в годовщину четвертого года войны в Украине, около 500 человек собрались в Риге у Памятника Свободы на акции «Вместе до победы!», пишет ЛЕТА.

Мероприятие началось на рассвете с минуты молчания в память о жертвах украинского народа. Собравшиеся встали в специально огражденной зоне, образовав контур территории Украины, тем самым подчеркнув, что территория страны не должна быть разделена из-за империалистических амбиций агрессора.

Выбранное время проведения было осознанным — рассвет напоминает о начале российского вторжения ранним утром, а также символизирует надежду на победу Украины, которая не угасла и спустя четыре года войны.

«Сегодня мы символически стоим на украинской земле. Мы — в Киеве, Харькове, Днепре и других местах. Под нашими ногами — украинская земля, которую терзает агрессор, желая присвоить ее. Но знайте — желанная земля не станет завоеванной землей», — сказала ведущая мероприятия, актриса Гуна Зариня.

LET_24899241.jpg

Люди пришли с флагами Украины, Латвии и Европейского союза, а также держали плакаты с надписями: «Свободу Украине», «Вместе до победы», «Слава Украине», «Просыпайтесь, вставайте, Украине больно!», «Героям нужен Путин в Гааге», «Свободу нельзя захватить». Участники также принесли желтые и синие цветы, которые возложили к Памятнику Свободы.

LET_24899239.jpg

Под руководством дирижера Матиса Тучса вместе с солистами Айей Витолиней, Даумантсом Калниньшем, Артемом Басовым и хорами собравшиеся исполнили государственный гимн Латвии «Боже, благослови Латвию!», государственный гимн Украины «Ще не вмерла України», песни «Правда», «С какой песни ты начнешься?», «Не твоя війна» и «Зеленая песня».

LET_24899270.jpg

Как наблюдало агентство ЛЕТА, на мероприятии присутствовали также несколько депутатов Сейма и министров.

В течение всего дня у Памятника Свободы каждый желающий может поддержать Украину пожертвованием в пунктах благотворительной организации «Ziedot.lv» и общества «Tavi draugi», помогая обеспечить тепло и необходимую поддержку жителям Украины.

LET_24899253.jpg

С 18:30 до 19:30 общество «Tavi draugi» организует символическое шествие «Путь света для Украины» в память о жертвах войны. Сбор запланирован на Домской площади, откуда участники направятся к Памятнику Свободы. Всех приглашают взять с собой источники света — смартфоны, карманные фонарики или другие символические носители света — чтобы совместно осветить путь солидарности и памяти.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и война уже унесла жизни десятков тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих.

LET_24899275.jpg

#Путин #Украина #война #Латвия #депутаты #гимн
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(18)
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Туповатые латвийцы несли в пункт Незалежности помощь Украине в виде свечей и других материальных вещей,но им там быстро объяснили ,что берём в любой валюте и желательно в евро и в долларах,а так же принимаем пожертвования от людей любых конфессий.😀

    58
    5
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    24-го февраля

    Реально? ))

    14
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Интересно,сколько бы их осталось,если бы туда по приколу пришли человек пять в военной форме с надписью ТЦК?!😎😀

    60
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Aleks
    24-го февраля

    Украинцы жители Украины. Xoxлы там где выгодней) В том и разница )

    21
    1
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    там українці то були?

    36
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Yu Yu
    24-го февраля

    Разницу меж xoxлами и украинцами указал ВЫШЕ↑

    15
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    24-го февраля

    Раздать всем винтовки и отправить на восточный фронт, заодно политиканов, чинуш туда же. Пусть с оружием в руках оказывают поддержку, а не языками телепают, захисники.

    89
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    опять эти тряпки слез и мочи.

    63
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    всех во автобусы и на фронт. мужиков в окопы, баб в санитары.

    81
    4
  • .. ...
    .. ...
    24-го февраля

    ухилисти

    48
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    .. ...
    24-го февраля

    Ухылянт(к)ы ) Уклонист(к)и )

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    Там собрались те латыши, которым для Украины ничего не жалко!

    68
    2
  • ОВ
    Оби Ван
    24-го февраля

    Проведите опрос: Какие ваши нелюбимые цвета? Но только без вариантов ответа.

    55
    4
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    Где нескончаемые тысячи?

    88
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Yu Yu
    24-го февраля

    Вам в каком банке счёт указать? Для ваших "нескончаемых тысяч" €?

    4
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Победа -- до последнего украинца! Браво!!!

    108
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    24-го февраля

    А, что на работу не надо?

    135
    4
  • Д
    Добрый
    Тим Тим
    24-го февраля

    Не мечтай,бездельник.Марш на работу

    29
    42
Читать все комментарии

