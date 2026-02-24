Рано утром во вторник, в годовщину четвертого года войны в Украине, около 500 человек собрались в Риге у Памятника Свободы на акции «Вместе до победы!», пишет ЛЕТА.

Мероприятие началось на рассвете с минуты молчания в память о жертвах украинского народа. Собравшиеся встали в специально огражденной зоне, образовав контур территории Украины, тем самым подчеркнув, что территория страны не должна быть разделена из-за империалистических амбиций агрессора.

Выбранное время проведения было осознанным — рассвет напоминает о начале российского вторжения ранним утром, а также символизирует надежду на победу Украины, которая не угасла и спустя четыре года войны.

«Сегодня мы символически стоим на украинской земле. Мы — в Киеве, Харькове, Днепре и других местах. Под нашими ногами — украинская земля, которую терзает агрессор, желая присвоить ее. Но знайте — желанная земля не станет завоеванной землей», — сказала ведущая мероприятия, актриса Гуна Зариня.

Люди пришли с флагами Украины, Латвии и Европейского союза, а также держали плакаты с надписями: «Свободу Украине», «Вместе до победы», «Слава Украине», «Просыпайтесь, вставайте, Украине больно!», «Героям нужен Путин в Гааге», «Свободу нельзя захватить». Участники также принесли желтые и синие цветы, которые возложили к Памятнику Свободы.

Под руководством дирижера Матиса Тучса вместе с солистами Айей Витолиней, Даумантсом Калниньшем, Артемом Басовым и хорами собравшиеся исполнили государственный гимн Латвии «Боже, благослови Латвию!», государственный гимн Украины «Ще не вмерла України», песни «Правда», «С какой песни ты начнешься?», «Не твоя війна» и «Зеленая песня».

Как наблюдало агентство ЛЕТА, на мероприятии присутствовали также несколько депутатов Сейма и министров.

В течение всего дня у Памятника Свободы каждый желающий может поддержать Украину пожертвованием в пунктах благотворительной организации «Ziedot.lv» и общества «Tavi draugi», помогая обеспечить тепло и необходимую поддержку жителям Украины.

С 18:30 до 19:30 общество «Tavi draugi» организует символическое шествие «Путь света для Украины» в память о жертвах войны. Сбор запланирован на Домской площади, откуда участники направятся к Памятнику Свободы. Всех приглашают взять с собой источники света — смартфоны, карманные фонарики или другие символические носители света — чтобы совместно осветить путь солидарности и памяти.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и война уже унесла жизни десятков тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих.