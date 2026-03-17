Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Энергорынок в турбулентности, но тарифы пока стабильны 0 63

Бизнес
Дата публикации: 17.03.2026
LETA
Изображение к статье: Энергорынок в турбулентности, но тарифы пока стабильны
ФОТО: Unsplash

Нынешние геополитические потрясения могут повлиять на цены на энергоресурсы, что, соответственно, отразится и на стоимости топлива, в том числе щепы, прогнозируют эксперты, пишет Dienas Bizness.

Уже сейчас представители отрасли отмечают, что из-за подорожания дизельного топлива расходы на энергоресурсы растут, однако в ближайшее время это, скорее всего, существенно не скажется на тарифах на теплоэнергию, считает президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Ина Берзиня-Вейта.

Отопительный сезон близится к завершению, часть топлива закуплена заранее, поэтому больше ясности о ценовых тенденциях может появиться с началом новых закупок на следующий сезон. Сейчас на рынке скорее ощущается неопределенность, поскольку любые международные события могут повлиять на цены на энергоресурсы и общую ситуацию в секторе, отмечает Берзиня-Вейта и добавляет, что с точки зрения общих тенденций развития отрасль теплоснабжения активно движется к электрификации.

"Все больше людей задумываются об использовании тепловых насосов и других решений на базе электроэнергии в теплоснабжении, однако это еще относительно новое направление, поэтому о том, как оно повлияет на общую ситуацию в секторе, можно будет судить лишь в ближайшие годы. Многое будет зависеть и от колебаний цен на электроэнергию, а также от сотрудничества с операторами электросетей, поскольку сейчас трудно точно прогнозировать, насколько интенсивно будут использоваться эти технологии. По этой причине отрасль совместно с АО "Augstsprieguma tikls" и АО "Sadales tikls" работает над новыми решениями, чтобы найти наиболее подходящие модели использования электроэнергии в теплоснабжении. Одновременно ведется работа над эффективной интеграцией возобновляемых источников энергии, в том числе солнца и ветра, в систему теплоснабжения. Медленно движется процесс поиска оптимальных моделей синергии электро- и тепловой энергии, чтобы решения были экономически обоснованными как для предприятий, так и для потребителей", - объясняет Берзиня-Вейта.

Говоря о геополитической ситуации и связанных с ней новых вызовах, она признала, что сейчас энергетическая отрасль переживает довольно турбулентный период.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео