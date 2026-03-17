Нынешние геополитические потрясения могут повлиять на цены на энергоресурсы, что, соответственно, отразится и на стоимости топлива, в том числе щепы, прогнозируют эксперты, пишет Dienas Bizness.

Уже сейчас представители отрасли отмечают, что из-за подорожания дизельного топлива расходы на энергоресурсы растут, однако в ближайшее время это, скорее всего, существенно не скажется на тарифах на теплоэнергию, считает президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Ина Берзиня-Вейта.

Отопительный сезон близится к завершению, часть топлива закуплена заранее, поэтому больше ясности о ценовых тенденциях может появиться с началом новых закупок на следующий сезон. Сейчас на рынке скорее ощущается неопределенность, поскольку любые международные события могут повлиять на цены на энергоресурсы и общую ситуацию в секторе, отмечает Берзиня-Вейта и добавляет, что с точки зрения общих тенденций развития отрасль теплоснабжения активно движется к электрификации.

"Все больше людей задумываются об использовании тепловых насосов и других решений на базе электроэнергии в теплоснабжении, однако это еще относительно новое направление, поэтому о том, как оно повлияет на общую ситуацию в секторе, можно будет судить лишь в ближайшие годы. Многое будет зависеть и от колебаний цен на электроэнергию, а также от сотрудничества с операторами электросетей, поскольку сейчас трудно точно прогнозировать, насколько интенсивно будут использоваться эти технологии. По этой причине отрасль совместно с АО "Augstsprieguma tikls" и АО "Sadales tikls" работает над новыми решениями, чтобы найти наиболее подходящие модели использования электроэнергии в теплоснабжении. Одновременно ведется работа над эффективной интеграцией возобновляемых источников энергии, в том числе солнца и ветра, в систему теплоснабжения. Медленно движется процесс поиска оптимальных моделей синергии электро- и тепловой энергии, чтобы решения были экономически обоснованными как для предприятий, так и для потребителей", - объясняет Берзиня-Вейта.

Говоря о геополитической ситуации и связанных с ней новых вызовах, она признала, что сейчас энергетическая отрасль переживает довольно турбулентный период.