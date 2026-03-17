Рижский городской суд в понедельник приговорил гражданина Азербайджана к 11 годам лишения свободы за приобретение и поставку переносных систем спутникового интернета и других товаров для использования российской армией в войне против Украины, пишет ЛЕТА.

Суд признал иностранца виновным в действиях, совершенных в составе организованной группы с целью помочь иностранному государству подорвать территориальную целостность и политическую независимость другого демократического государства, а также в нарушении санкций Европейского союза, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что причинило значительный ущерб, сообщили в прокуратуре.

Суд постановил назначить обвиняемому 11 лет лишения свободы, пробационный надзор сроком на три года, а также выдворение из Латвии с запретом на въезд сроком на пять лет.

В отношении трех других обвиняемых — двух граждан Латвии и одного негражданина Латвии — уголовное дело в ходе судебного разбирательства было выделено в отдельное производство.

Как сообщалось ранее, в июне 2025 года прокурор передал в Рижский городской суд уголовное дело против четырех лиц — одного гражданина Азербайджана, двух граждан Латвии и одного негражданина — по обвинению в действиях организованной группы с целью помочь иностранному государству подорвать территориальную целостность и политическую независимость другого демократического государства, а также в нарушении санкций ЕС.

В результате деятельности организованной группы через интернет были заказаны несколько десятков систем спутниковой интернет-связи «Starlink Mini Kit» американской компании "SpaceX", обеспечивающих доступ к интернету практически из любой точки, а также другие товары, пригодные для военного использования, включая детали оружия, гильзы, пули и баллистические метеорологические приборы, на общую сумму около 200 000 евро.

Организованная группа ввозила эти товары в Россию и продавала лицам, связанным с российскими вооруженными силами, зная, что они предназначены для использования в военной агрессии против Украины, а также осознавая, что на часть этих товаров распространяется запрет ЕС на передачу любым физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России.

Продажа этих товаров лицам, связанным с российской армией, существенно угрожала интересам безопасности Украины и международной безопасности, поскольку таким образом России оказывалась значительная поддержка в ведении войны против Украины.

Досудебное расследование по этому делу проводила Служба государственной безопасности.