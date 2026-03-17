Токсичное вещество, выделяемое скорпионами, как ни странно, имеет ценные для медицины свойства, а также важен для эволюционных исследований и изучения состояния экологии. Поэтому мировые научные лаборатории готовы серьезно раскошелиться даже за крошечное количество этого яда.

Примечательно, что токсичность защитного секрета у разных видов скорпионов варьируется. К примеру, южноафриканский толстохвостый скорпион может похвастать 10-кратно более сильным «химическим оружием», чем израильский золотой скорпион.

Для выработки отравляющего вещества эти паукообразные к тому же вынуждены серьезно ускорять собственный метаболизм. По словам биолога Арье ван дер Мейдена, для них эта процедура равносильна взятию марафонской дистанции. По этой же причине членистоногие не расходуют яд направо и налево, а берегут этот ресурс для наиболее критичных ситуаций. Вдобавок за один раз тратится не более 5 % накопленного вещества, что позволяет жалить многократно. Исключение составляют случаи, когда спящий человек случайно наваливается на скорпиона: тогда тот выпускает весь яд.

Исторически для получения яда в научных и производственных целей скорпионов приходилось умерщвлять, затем отделять соответствующую железу и измельчать ее. Однако в 2021 году ван дер Мейдену удалось создать более гуманный метод — без необходимости убивать созданий. Ученые стали применять электрический стимулятор, который подает низкое напряжение, активирует нервные окончания и опорожняет железу. Скорпион остается невредимым.

Использование яда в разработке и выпуске лекарств варьируется. В некоторых случаях вещество помогает лечить эпилепсию, что уже доказано на мышах. Есть случаи применения и для лечения рассеянного склероза.

Что касается высокой стоимости яда, то, хотя доза всего в сотни микрограммов обойдется примерно в двести долларов, ее хватит для научной работы в продолжение года.