Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Арина Соболенко обошла Мартину Хингис по числу недель подряд в статусе первой ракетки мира

Спорт
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко обошла Мартину Хингис по числу недель подряд в статусе первой ракетки мира

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе лидера мирового рейтинга.

По этому показателю она обошла Мартину Хингис (73). Теперь белоруска занимает единоличное 13-е место в истории.

Лидерами по продолжительности непрерывного пребывания на первом месте являются Штеффи Граф и Серена Уильямс (по 186 недель). Чтобы побить этот рекорд, Соболенко надо оставаться на вершине рейтинга еще 26 месяцев…

На прошлой неделе Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче белоруска обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео