Врачей в РФ "поймали" на использовании ChatGPT при лечении. Это стало известно благодаря письму Минздрава Нижегородской области в подведомственные учреждения. Там обратили внимание на то, что в электронных медицинских документах, которые нижегородцы получают на Госуслугах после визита к врачу, все чаще появляются эмодзи - Минздрав назвал это недопустимым.

"Мы посмотрели список эмодзи и поняли, откуда ноги растут. Это типичные символы, которые использует СhatGPT, т.е. кто-то из докторов формулирует тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей", - прокомментировал новость главред медицинского информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Издание Никонова провело опрос местных врачей, и около 20% из них подтвердили, что регулярно используют чат-бот в работе, а еще 30% "хотели бы это делать, но не умеют". "Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат", - констатирует главред "Стационар-Пресс".

ИИ в системе здравоохранения РФ получил широкое распространеннее на фоне нарастающего дефицита врачей, обращает внимание The Moscow Times. Ранее власти заявляли о планах внедрить искусственный интеллект в работу госмедучреждений до конца 2026 года. Предполагается, что ИИ будет обрабатывать данные исследований и все электронные медкарты россиян.