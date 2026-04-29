Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Искусственный интеллект «добрался» и до медицинских документов 0 252

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Искусственный интеллект «добрался» и до медицинских документов

Пациенты уже начали получать обработанные ИИ медицинские заключения.

Врачей в РФ "поймали" на использовании ChatGPT при лечении. Это стало известно благодаря письму Минздрава Нижегородской области в подведомственные учреждения. Там обратили внимание на то, что в электронных медицинских документах, которые нижегородцы получают на Госуслугах после визита к врачу, все чаще появляются эмодзи - Минздрав назвал это недопустимым.

"Мы посмотрели список эмодзи и поняли, откуда ноги растут. Это типичные символы, которые использует СhatGPT, т.е. кто-то из докторов формулирует тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей", - прокомментировал новость главред медицинского информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Издание Никонова провело опрос местных врачей, и около 20% из них подтвердили, что регулярно используют чат-бот в работе, а еще 30% "хотели бы это делать, но не умеют". "Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат", - констатирует главред "Стационар-Пресс".

ИИ в системе здравоохранения РФ получил широкое распространеннее на фоне нарастающего дефицита врачей, обращает внимание The Moscow Times. Ранее власти заявляли о планах внедрить искусственный интеллект в работу госмедучреждений до конца 2026 года. Предполагается, что ИИ будет обрабатывать данные исследований и все электронные медкарты россиян.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Минздрав #искусственный интеллект #врачи #chatgpt #нейросети #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео