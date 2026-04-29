Глобальное потепление не отменяется? 1 126

Дата публикации: 29.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Глобальное потепление не отменяется?

Исследователи также обнаружили, что смертность, связанная с высокими температурами, с 2014 года увеличилась почти в 100% европейских регионов.

В 2025 году на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила обычные показатели. Не осталась в стороне и Северная Европа - в субарктическом регионе, охватывающем Норвегию, Швецию и Финляндию, в течение 21 дня стояла изнуряющая жара, - напоминает Deutsche Welle. Обычно же там экстремально высокая температура сохраняется не более двух дней. А Испания пережила самую сильную жару, как минимум, с 1975 года.

  • Средняя температура поверхности морей, омывающих Европу, также бьет рекорды четвертый год подряд. Это наносит серьезный ущерб морскому биоразнообразию, вызывая массовую гибель животных и нарушая баланс пищевых цепочек, следует из доклада "Состояние климата в Европе в 2025 году".

  • Число смертей от жары в Европе в 2024 году достигло почти 63 000, сказано в ежегодном докладе Lancet Countdown. Исследователи также обнаружили, что смертность, связанная с высокими температурами, с 2014 года увеличилась почти в 100% европейских регионов.

  • 2025 год стал для Европы катастрофическим и с точки зрения лесных пожаров - всего выгорело более 1 млн гектаров земли. В Греции случилась одна из самых масштабных вспышек лесных пожаров за последние годы - 50 очагов возгорания за сутки. Более двух третей европейских рек обмелели.

  • Ледники таяли почти во всех европейских регионах, особенно в Исландии, где зафиксирована вторая по величине годовая потеря ледниковой массы с 1976 года. Ледяной покров Гренландии уменьшился примерно на 139 гигатонн льда. За последние 50 лет таяние льдов в Гренландии и Антарктиде привело к повышению уровня Мирового океана на 3 см. При этом каждый дополнительный сантиметр подвергает риску прибрежных наводнений около 6 млн человек.

