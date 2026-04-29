Картины о «древнейшей профессии». Открылась необычная выставка 0 317

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Картины о «древнейшей профессии». Открылась необычная выставка

"Секс-работа" в произведениях искусства.

Путь от "паразитов" до "секс-работниц": в Бонне проходит выставка о "древнейшей профессии". Именно так в рассказе "На городской стене" английский писатель Редьярд Киплинг еще в XIX веке назвал проституцию, чем способствовал закреплению одного из самых устойчивых эвфемизмов для обозначения секс-работы. А выставка "Sex Work: культурная история секс-работы" в Боннской художественной галерее показывает, как это изображалось, регулировалось и переживалось в разных обществах и исторических эпохах, - сообщает Deutsche Welle.

Историческая терминология часто неточна, объясняет сокуратор выставки Эрнестина Пасторелло. "В XIX веке слово "проститутка" применялось к любой женщине, которая была "слишком заметна" в общественном пространстве - независимо от того, продавала ли она на самом деле секс или нет", - отмечает Пасторелло. Этот ярлык, поясняет она, также навешивали на женщин, живших в бедности, страдавших от зависимостей или иным образом выходивших за рамки социальных норм.

Другие примеры - в СССР и странах Восточного блока секс-работниц преследовали по законам как людей, ведущих "паразитический образ жизни" или "тунеядцев". А в немецком языке есть слово "штрихер" (Stricher) - им уничижительно называли мужчин, продающих секс. Оно происходит от выражения "gehen auf den Strich" (выходить на улицу). Это слово было в ходу как минимум до начала 2000-х.

Сам же термин "секс-работа" был введен в конце 1970-х годов американской активисткой Кэрол Ли. Он предпочтителен, поскольку "означает ни больше, ни меньше того, о чем на самом деле идет речь", отмечает Пасторелло, - обмен сексуальных услуг на деньги или другие блага как способ финансового обеспечения. По ее мнению, этот сдвиг в языке отразился и в реальной практике - женщины, которых ранее клеймили такими словами как "эскорт" или "стриптизерша" стали сами определять, как описываются их работа и жизнь.

Читайте нас также:
#история #выставка #профессия #искусство #общество #культура #женщины
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

