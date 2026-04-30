Из-за сильного задымления после пожара на военном полигоне «’t Harde» в Нидерландах перекрыли несколько автодорог, включая важную магистраль A28. При этом железнодорожное и авиационное сообщение в целом продолжают работать, несмотря на сложную обстановку.

В Нидерландах на военном учебно-стрелковом полигоне «’t Harde» вспыхнул крупный пожар. Огонь распространился на протяжении около 2200 метров. К настоящему моменту часть возгорания удалось взять под контроль. Работы по окончательному тушению могут занять ещё несколько дней. Об этом, как пишет bb.lv, сообщает NOS.

На кадрах, снятых пожарными, видно, насколько сильным было пламя.

Национальный координатор по управлению природными пожарами Нидерландского института общественной безопасности Эдвин Кок ранее назвал произошедшее «исключительно крупным пожаром». Его было видно даже из Гааги, а запах чувствовался во многих регионах страны.

Учения Минобороны

Причины возгорания пока остаются неясными. В момент начала пожара на полигоне проходили учения Минобороны. По предварительным данным, огонь мог возникнуть во время учений, однако не исключается и версия с осколком стекла или брошенным окурком. Расследование ведёт Королевская военная полиция.

На полигоне «’t Harde» военные отрабатывают применение различных видов оружия и систем вооружения. В этот день в программе значились стрельбы из стрелкового оружия и пулемётов, использование пушек, а также работа со взрывчатыми веществами.

Кроме того, на территории полигона проходят тренировки военной пожарной службы. Они предназначены для ситуаций, когда гражданские пожарные не могут справиться с возгоранием.

Закройте окна и двери

Жителям рекомендовали держаться подальше от зоны пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции.

Военно-воздушные силы задействовали три транспортных вертолёта, оснащённых водяными мешками. Их наполняют водой из водоёмов и сбрасывают её над очагами возгорания.

Из-за ограниченной видимости, вызванной дымовым шлейфом, служба Rijkswaterstaat приняла решение закрыть автомагистраль A28 между ’t Harde и Везепом в обоих направлениях.

Возгорание повлияло и на авиасообщение. По словам представителя службы управления воздушным движением Нидерландов, пилоты запрашивали разрешение на обход или перелёт над зоной дыма. Поскольку дым не создавал опасных условий, полёты продолжились в обычном режиме.