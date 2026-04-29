Международная команда исследователей из Дании, Швейцарии и Франции успешно расшифровала хрюканье свиней! На основе тысяч аудиозаписей, собранных на протяжении жизни свиней, они перевели звуки в реальные эмоции.

Исследователи проанализировали более 7000 аудиозаписей, полученных от 411 свиней, и разработали алгоритм, способный определить, испытывает ли свинья положительные эмоции (такие как «счастье» или «приятное волнение»), отрицательные (например, «испуг» или «напряжение») или что-то промежуточное. Записи были сделаны в различных условиях, с которыми сталкиваются свиньи на фермах.

Ход эксперимента

Положительные эмоции фиксировались в моменты кормления поросят и воссоединения с семьей после разлуки. Негативные ситуации включали разлуку, драки между поросятами, кастрацию и убой. Ученые также создавали специальные условия, например, знакомили поросят с игрушками.

Ранее проведенные исследования показали, что высокочастотные звуки (например, визг) чаще возникают в негативных ситуациях, тогда как низкочастотные (такие как хрюканье) могут появляться как в положительных, так и в отрицательных контекстах. Более детальный анализ звуковых файлов позволил уточнить эти связи.

«В положительных ситуациях звуки короче и имеют незначительные колебания амплитуды. Негативное хрюканье начинается с высокой частоты и постепенно понижается. Обучив алгоритм распознавать эти звуки, мы можем классифицировать 92% звуков, издаваемых свиньями», — сообщают авторы исследования.

Кроме того, характерными признаками негативных эмоций у свиней являются неподвижность, частая вокализация и стремление убежать. Положительные эмоции проявляются в исследовании окружающей среды и выставлении ушей вперед.