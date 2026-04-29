Столкнувший под поезд 16-летнюю украинку выходец из Ирака в момент преступления был невменяем, он отправлен в психиатрическую клинику, заявил суд Гёттингена. Произошедшая в 2025 трагедия вызвала в ФРГ дебаты о миграции.

В Нижней Саксонии вынесено решение по громкому делу о гибели в 2025 году 16-летней девушки из Украины, которую он толкнул под товарный поезд нелегальный мигрант из Ирака. В среду, 29 апреля, земельный суд в Гёттингене назначил обвиняемому психиатрическое лечение.

Вынося решение, судья принял во внимание результаты экспертизы, во время которой у 31-летнего беженца из Ирака была выявлена параноидная шизофрения. Суд счел доказанным, что летом 2025 года он толкнул девушку на вокзале Фридланда под проходящий товарный поезд, она скончалась на месте.

Беженец из Ирака не должен был находиться в Германии Дело о гибели девушки, которая в 2022 году со своей семьей бежала в Германию от войны в Украине, привело в ФРГ к широким общественно-политическим дебатам о проблемах миграции.

Выходец из Ирака, согласно европейским правилам предоставления убежища, не имел права находиться в Германии. За несколько месяцев до совершения преступления его должны были отправить в Литву, через которую он въехал в ЕС. Земельное ведомство по приему беженцев подало запрос на заключение выходца из Ирака под стражу до его депортации, однако запрос был отклонен административным судом в Ганновере.

Обвиняемый был признан опасным для общества

Прокуратура Гёттингена в связи с диагнозом обвиняемого исходила из того, что в момент деяния он находился в невменяемом состоянии. Поэтому вместо обычного уголовного процесса и предъявления обвинения была проведена процедура установления исполнителя преступления и принято решение о его психиатрическом лечении.

Несмотря на ограниченную дееспособность обвиняемого, прокуратура в обвинительном заключении заявила о преднамеренном убийстве. Кроме того, обвинение сочло подсудимого опасным для общества.

Ландтаг Нижней Саксонии 29 апреля вынес на обсуждение возможные политические последствия данного дела, отмечает dpa.