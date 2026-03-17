Правительственные СМИ Кубы признали сожжение горкома партии 0 186

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Протестующие сожгли офис правящей партии.

Протестующие сожгли офис правящей партии.

Акции протеста вызвал экономический и энергетический кризис.

Группа кубинцев, недовольных отключениями электроэнергии и недостатком топлива, напала на офис Коммунистической партии в городе Морон в центральной части Кубы.

До этого в городе состоялась акция протеста в связи с ростом цен на продовольствие и энергетическим кризисом.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что были арестованы пять человек.

Государственная газета Invasor сообщает, что демонстрация «началась мирно», но затем переросла в «акты вандализма». «Небольшая группа людей начала бросать камни в здание, а затем подпалила на улице мебель, которая находилась в вестибюле», — сказано в сообщении.

Издание сообщило, что нападению также подверглись несколько других государственных учреждений, в том числе аптека и магазин.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как люди бросают камни в окна офиса Компартии и кричат «Свобода!» При этом в центре улицы пылает большой костер.

Кубинское МВД сообщает, что правоохранительные органы начали расследование «актов вандализма».

В последние месяцы Куба переживает острый энергетический и продовольственный кризис, на острове часто происходят отключения электроэнергии, растут цены на лекарства и продукты питания. В числе прочего страдают основные службы, такие как больницы, общественный транспорт, образовательные учреждения и сбор мусора.

#экономический кризис #социальные сети #вандализм #Куба #видео
