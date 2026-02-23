Латвия предоставит Украине демонтированную теплоэлектростанцию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже журналистам в Брюсселе.

"Латвия делает все возможное. Мы доставили еще один пакет энергетической поддержки и готовим следующий. Он включает буквальное перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна", – заявила Браже.

Где конкретно в Латвии демонтировали теплоэлектростанцию (ТЭС) Браже не сообщила.

Она добавила, что Латвия предоставляет Украине также военную и гуманитарную помощь.

В частности, речь идет о программе закупки для Украины американского оружия, которое, по словам министра, является наиболее эффективным против российских ракет.