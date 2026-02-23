Baltijas balss logotype
Латвия отдаст Украине ненужную ТЭС

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия отдаст Украине ненужную ТЭС

Латвия предоставит Украине демонтированную теплоэлектростанцию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже журналистам в Брюсселе.

"Латвия делает все возможное. Мы доставили еще один пакет энергетической поддержки и готовим следующий. Он включает буквальное перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна", – заявила Браже.

Где конкретно в Латвии демонтировали теплоэлектростанцию (ТЭС) Браже не сообщила.

Она добавила, что Латвия предоставляет Украине также военную и гуманитарную помощь.

В частности, речь идет о программе закупки для Украины американского оружия, которое, по словам министра, является наиболее эффективным против российских ракет.

#оружие #Украина #Латвия #энергетика #гуманитарная помощь #Байба Браже #политика
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    Зима заканчивается и на ум "радетелей" за благо народа, начинают приходить всё более и более идиотические мысли?

    Нет, чтобы о латышском народе думать, одни мысли о Украине.

    А спроси показать на карте простого, хуторского пропойцу Янку, где на карте Украина, так он и карты такой в жизни никогда не видел, не то что - Украины.

    17
    1
  • свп
    сила в правде
    23-го февраля

    Браже! Зачем тянуть яшу за уяшу. Давай сразу к делу - отдай украине самое ненужное, что есть в латвии - пенсионеров!

    30
    1
  • MiU
    Made in USSR
    23-го февраля

    Предлагаю отдать ненужную нам главу МИД-а!

    65
    2
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    не накаркай ))

    15
    3
  • A
    Aleks
    23-го февраля

    Бывший морской пехотинец США Майкл Лестер -,,Мы отправляем в Израиль 18 млрд долларов каждый год,когда у простых людей в Америке масса проблем.,, В Латвии масса проблем у людей ,но государство отправляет в ,,Небесный Иерусалим,,на Украине кучу бабла и примочек.😈🔯🔥

    52
    1
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    Что еще осталось демонтировать, от уже всего что можно ототдемонированного в течении 35 лет? ) Ах да.. Виртуальный ДЕМОНтаж

    68
    1
Читать все комментарии

