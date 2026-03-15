В США допустили проведение точечной наземной операции в Иране

Дата публикации: 15.03.2026
Постпред США при ООН Уолтц: война в Иране не пойдет по иракскому сценарию.

Война в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Уверенность в этом выразил постпред США при ООН Майк Уолтц в беседе с телеканалом Fox News.

«Я уверен в том, что это не будет еще один Ирак 2003 года. Не будет сотен тысяч солдат, занимающих где-то городские территории, определенно такого в Тегеране не будет», — сказал дипломат.

При этом он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США пока не собираются проводить наземную военную операцию в Иране.

#Иран #США #ООН #война #Дональд Трамп #дипломатия #политика
