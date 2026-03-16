16 марта в православных храмах почитают великомученика Евтропия, который жил в III-IV веках в Малой Азии. Этот день, известный как Евтропиев день, в прошлом считался крайне опасным, и люди избегали не только лесов, но и выхода из дома. Давайте разберемся, почему так.

16 марта православные верующие отдают дань уважения великомученику Евтропию Амасийскому, который жил на стыке III и IV веков. Имя этого святого связано с именами Клеоника, его близкого родственника, и Василиска — племянника великомученика Феодора Тирона.

Согласно историческим источникам, Евтропий, Клеоник и Василиск, проповедовавшие христианство, были арестованы во время гонений на верующих. Их заключили в тюрьму в городе Амасия и подвергли пыткам, требуя отречения от веры. Евтропию предложили сделать вид, что он отказался от православия, но при этом потребовали принести жертву идолам.

Когда он отказался идти на компромисс, пытки продолжились. В конечном итоге великомучеников убили: Клеоника и Василиска распяли, а Евтропию отсекли голову. Останки святых были тайно похоронены христианами недалеко от города.

Народный календарь: Евтропиев день

Главным символом Евтропиева дня считается медведь. Обычно в это время косолапые выходили из берлог. Изголодавшиеся животные представляли реальную опасность, поэтому люди не рисковали ходить в лес в одиночку.

16 марта (3 марта по старому стилю) следовало провести специальный обряд для получения поддержки солнца. Считалось, что если вся деревня обойдет поле крест-накрест, снег на полях растает быстрее, а будущие посевы будут защищены от стихийных бедствий.

Чтобы защититься от нечистой силы, которая в Евтропиев день бродила по земле, использовали крестное знамение — им осеняли окна, двери, ворота и печь.

Евтропию посвящены поговорки, известные всем: «Евтропий путь торопит да снег топит», «Василиск-Евтропий снег топит». В этот день также вспоминали и другие пословицы, связанные с солнцем: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закату солнца хлеба и денег в долг не дают».

Что следует сделать в Евтропиев день

Это не инструкция к действию, а лишь небольшая зарисовка о жизни наших предков. Вечером, накануне Евтропиева дня, они опускали в чистую воду какой-либо серебряный предмет. Утром умывались этой водой.

Согласно приметам, такая вода помогает сохранить молодость. Она делает девушек красивее, а женщинам позволяет избежать морщин.

Евтропиев день: народные приметы

Основные приметы Евтропьева дня связаны с погодными условиями. Люди знали: если солнце садится за облака, на следующий день хорошей погоды не будет, и наступит похолодание.

Некоторые подсказки могут дать птицы. Например, если на Евтропия прилетят скворцы, это предвещает урожайное лето. Если вороны «купаются» в снегу, вскоре наступит оттепель. Если вдруг начнет громко кричать петух, стоит ожидать перемен в погоде.

Евтропиев день: что нельзя делать

Запреты Евтропиева дня связаны с мистическими верованиями. В это время люди старались проводить больше времени в доме, а вечером не выходили за ворота. Считалось, что темные силы могут поджидать и принести немало бед.

Если выходить из дома было необходимо, то делали это спиной вперед. Так же возвращались обратно. В Евтропиев день запрещали:

Сквернословить и злиться — к семейным проблемам.

Резать домашний скот — к болезням и падежу скота.

Давать в долг деньги во второй половине дня — весь год можно провести в долгах.

Выносить мусор после заката солнца — можно вынести удачу и благополучие.

В Евтропиев день старцы запрещали брать в руки острые предметы, чтобы не пораниться. Считалось, что через раны может проникнуть нечистая сила.