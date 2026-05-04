Экстренно увезли и оперировали: умерла звезда советской эстрады

Дата публикации: 04.05.2026
Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет.

В январе СМИ писали, что Галину Ненашеву экстренно госпитализировали в Москве. Артистке стало плохо дома, врачи диагностировали нестабильную стенокардию и решили доставить ее в больницу.

Сообщалось также, что певицу увезли в больницу после вызова скорой. Сама Ненашева публично эти сообщения не комментировала.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области, ее девичья фамилия — Семененко. После школы она начинала в хоре Челябинского оперного театра, затем работала на драматической сцене и в оперетте.

В репертуаре Ненашевой звучали сильные лирические и драматические строки. Среди них «Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю» в песне «Ненаглядный мой», отражающие характер ее сценического образа и тематику песен о судьбе, испытаниях и внутренней силе.

В Московском мюзик-холле Галина Ненашева впервые исполнила свой шлягер «А лес стоит загадочный…» на музыку Владимира Шаинского и романс «Ямщик, не гони лошадей». В 1969 году поэт и композитор Д. Тухманов на фирме «Мелодия» выпустил первый миньон певицы — «Миньон дерзаний».

По данным биографических публикаций, в 2020 году артистка перенесла сложную операцию на сонной артерии. После этого она говорила, что здоровье стало для нее главным вопросом.

#смерть #музыка #эстрада #певица #артистка #здоровье
Оставить комментарий

