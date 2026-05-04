Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Знаменитый хоккеист не вошел в число претендентов на награду НХЛ. Почему? 0 557

Спорт
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый хоккеист не вошел в число претендентов на награду НХЛ. Почему?
ФОТО: Thought Co

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в финальный список претендентов на престижную награду НХЛ «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона.

Несмотря на то что клуб выдвигал российского нападающего, отборочный комитет не включил его в итоговую тройку номинантов. В этом году на приз претендуют защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг и нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз.

«Билл Мастертон Трофи» вручается за преданность хоккею, силу духа и профессионализм.

Каждый клуб НХЛ выдвигает одного кандидата, и в этом сезоне «Вашингтон» номинировал Овечкина. Однако он не прошел в финальный этап отбора.

Овечкин остается одним из самых результативных игроков лиги. На его счету 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 — с учетом плей-офф. В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт #кубок Стэнли
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео