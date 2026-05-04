Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в финальный список претендентов на престижную награду НХЛ «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона.

Несмотря на то что клуб выдвигал российского нападающего, отборочный комитет не включил его в итоговую тройку номинантов. В этом году на приз претендуют защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг и нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз.

«Билл Мастертон Трофи» вручается за преданность хоккею, силу духа и профессионализм.

Каждый клуб НХЛ выдвигает одного кандидата, и в этом сезоне «Вашингтон» номинировал Овечкина. Однако он не прошел в финальный этап отбора.

Овечкин остается одним из самых результативных игроков лиги. На его счету 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 — с учетом плей-офф. В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.