Министерство обороны ОАЭ заявило, что четыре крылатые ракеты, выпущенные из Ирана, были обнаружены и частично перехвачены.

"Были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана по направлению к нашему государству. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Власти подчеркнули, что звуки взрывов связаны с работой систем ПВО, и призвали граждан ориентироваться только на официальную информацию. Ситуация остаётся под контролем, однако напряжённость в регионе сохраняется.