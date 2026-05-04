Лоси в Латвии начали хаотично бегать у дорог: что случилось?

Дата публикации: 04.05.2026
Весной самки с появлением нового потомства отгоняют от себя лосят, родившихся год назад. Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и в это время могут хаотично перемещаться в пределах своего ареала.

Латвийские эксперты отмечают, что животные следуют традиционным миграционным путям, которые помогают им искать места для размножения, кормовые ресурсы и укрытия от неблагоприятных условий.

Именно поэтому лоси могут выходить на дороги и заходить в населенные пункты.

Особенно внимательными водителей просят быть вечером и ночью, а также на плохо освещенных участках дорог рядом с лесом. Лось может внезапно выбежать на проезжую часть, а его дальнейшее движение предсказать почти невозможно: животное может сразу повернуть обратно или продолжить бежать по выбранной траектории.

Такие встречи на трассах могут заканчиваться тяжелыми авариями...

