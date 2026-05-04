В городе Уимберли потерпел крушение самолёт, на борту которого находились члены команды «Амарилло» по пиклболу. В результате аварии погибли пять человек, включая игроков и пилота.

Самолет с членами команды «Амарилло» по пиклболу, популярной в США смеси тенниса и бадминтона, разбился в городе Уимберли. Жертвами стали пять человек. Погибли пассажиры Хайден Диллард, Серен Уилсон, Брук Скайпала и Стейси Хедрик, а также пилот Глен Эпплинг. Клуб, в один день потерявший значительную часть коллектива, выступил с трогательным заявлением.

— Пожалуйста, молитесь за семьи погибших. Несмотря на то, что многие из нас дружили с игроками, больше всего сейчас страдают их близкие. В это время им может понадобиться наша помощь, — говорится в сообщении.

— Наше комьюнити очень сплоченное. Все друг друга знают. У нас очень тяжело на душе, мы убиты горем, — сказал главный организатор турнира в Cranky Pickle Мартин Робертсон.

Причины катастрофы пока устанавливаются, а близкие и коллеги просят поддержать семьи жертв в это трудное время.