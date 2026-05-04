Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США разбился самолет с командой по пиклболу на борту 0 584

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США разбился самолет с командой по пиклболу на борту

В городе Уимберли потерпел крушение самолёт, на борту которого находились члены команды «Амарилло» по пиклболу. В результате аварии погибли пять человек, включая игроков и пилота.

Самолет с членами команды «Амарилло» по пиклболу, популярной в США смеси тенниса и бадминтона, разбился в городе Уимберли. Жертвами стали пять человек. Погибли пассажиры Хайден Диллард, Серен Уилсон, Брук Скайпала и Стейси Хедрик, а также пилот Глен Эпплинг. Клуб, в один день потерявший значительную часть коллектива, выступил с трогательным заявлением.

— Пожалуйста, молитесь за семьи погибших. Несмотря на то, что многие из нас дружили с игроками, больше всего сейчас страдают их близкие. В это время им может понадобиться наша помощь, — говорится в сообщении.

— Наше комьюнити очень сплоченное. Все друг друга знают. У нас очень тяжело на душе, мы убиты горем, — сказал главный организатор турнира в Cranky Pickle Мартин Робертсон.

Причины катастрофы пока устанавливаются, а близкие и коллеги просят поддержать семьи жертв в это трудное время.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео