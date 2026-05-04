По его словам, европейские политики продолжают пытаться создать открытый рынок и ограничить государственную помощь, однако это не представляется возможным из-за политики Трампа и Пекина.

«Открытость для торговли и строгие правила предоставления государственной помощи работали в мире, основанном на правилах. Этого мира больше нет, и если вы слишком цепляетесь за то, чего больше нет, то вы просто наивны», — заявил Вунш.

Глава Центробанка Бельгии отметил, что Европа пока не осознала, насколько глобальная экономика отошла от принципа равных возможностей.

«Мир изменился, поэтому мы не можем продолжать делать то же самое и снова и снова предлагать одни и те же решения, которые в какой-то степени уже не работают», — заключил он.

В опубликованной ЦБ Бельгии статье Вунш также раскритиковал экономическую стратегию ЕС, заявляя, что Брюссель избегает компромиссов между климатическими целями, конкурентоспособностью и открытостью.