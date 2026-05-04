Программистов перед увольнением заставили обучать искусственный интеллект, которым их потом заменили

Дата публикации: 04.05.2026
Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тыс. сотрудников — их заменила нейросеть, которую часть из уволенных сотрудников и обучала, пишет Time.

Сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Несмотря на страх быть «замененными», работники оказывались в безвыходной ситуации. «Мы обучали ИИ, чтобы он заменил нас, но ИИ — это единственный способ справиться с нашей рабочей нагрузкой. Ты отстаешь от всех сроков, и тебя вынуждают действовать», — сказала одна из уволенных сотрудниц.

«Это действительно заставляет чувствовать себя использованным и униженным. Они заставляют тебя что-то делать, это записывается, а потом они собираются заменить тебя тем, что ты только что создала», — отметила другая бывшая сотрудница.

По мнению председателя совета директоров и технического директора Oracle Ларри Эллисона, компании, создающие инфраструктуру для ИИ, станут крупнейшими игроками в экономике будущего, поэтому компания привлекает и занимает миллиарды для инвестиции в проекты по созданию центров обработки данных.

В прошлом месяце на конференции разработчиков Эллисон заявлял, что программисты компании больше не пишут код. «Код, который пишет Oracle, пишет не Oracle. Его пишут наши модели искусственного интеллекта», — сказал он.

Однако, по словам некоторых бывших сотрудников, инструменты ИИ, которые компания заставляла их использовать, вредили их работе. Требования Oracle приводили к тому, что младшие сотрудники использовали ИИ для создания большого кода с ошибками, что вынуждало старших инженеров тратить время на его исправление.

