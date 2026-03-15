Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число жертв ударов Израиля по Ливану сильно выросло 0 177

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число жертв ударов Израиля по Ливану сильно выросло
ФОТО: Global Look Press

Reuters: число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 850 человек.

Число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации на Ближнем Востоке выросло до 850. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав республики.

Пострадавшими числятся 2,1 тысячи человек.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников сообщил, что Израиль собирается начать масштабное вторжение в Ливан с целью разрушения военной инфраструктуры «Хезболлы». По словам собеседников издания, планируется захват всей территории страны к югу от реки Литани.

12 марта стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану атакой в случае неспособности сдерживать шиитское движение. Он предупредил ливанского лидера Жозефа Ауна, что если его страна не сможет мешать «Хезболле» нападать на израильтян, то Израиль «захватит территорию» и сам будет оказывать сопротивление шиитам.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео