Брюссель хочет вогнать в долги детей и внуков европейцев ради Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он пояснил, что для войны, к которой готовится Евросоюз, нужны деньги, которые у Брюсселя закончились.

«Наших денег им не хватает, они хотят забрать деньги даже наших детей и внуков. Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов», — пояснил он, отметив, что не позволит ограбить Венгрию.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз готовится к войне, и появление европейских солдат на Украине является вопросом времени. Он объяснил, что Брюссель взялся за войну на Украине и переключился на военную экономику.