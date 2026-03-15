Орбан обвинил Брюссель в желании вогнать в долги детей европейцев

Бизнес
Дата публикации: 15.03.2026
Изображение к статье: Орбан обвинил Брюссель в желании вогнать в долги детей европейцев
ФОТО: Global Look Press

Орбан заявил, что Брюссель хочет вогнать в долги детей европейцев.

Брюссель хочет вогнать в долги детей и внуков европейцев ради Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он пояснил, что для войны, к которой готовится Евросоюз, нужны деньги, которые у Брюсселя закончились.

«Наших денег им не хватает, они хотят забрать деньги даже наших детей и внуков. Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов», — пояснил он, отметив, что не позволит ограбить Венгрию.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз готовится к войне, и появление европейских солдат на Украине является вопросом времени. Он объяснил, что Брюссель взялся за войну на Украине и переключился на военную экономику.

#Виктор Орбан #Украина #война #долги #внуки #Брюссель #Евросоюз #дети #политика #Венгрия
