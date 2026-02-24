Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семейная идиллия или перебор: за что критикуют Дэвида Бекхэма после новых селфи с дочкой 0 215

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Семейная идиллия или перебор: за что критикуют Дэвида Бекхэма после новых селфи с дочкой
ФОТО: Instagram

Бекхэм опубликовал серию новых фото с любимой дочкой. Харпер, как и всегда, произвела фурор.

Дэвид Бекхэм решил отвлечься от семейной драмы, связанной с сыном Бруклином. Футболист отправился отдыхать вместе с дочкой Харпер.

Накануне светский лев поделился селфи с обожаемой наследницей. «Для меня всегда было важно создавать моменты с детьми — как вместе со всеми, так и индивидуально. На этой неделе мы с Харпер создали еще несколько таких моментов. Я люблю тебя, очаровательная леди», — написал Дэвид.

bek.jpg

Соцсети.

Появление девочки в папиных соцсетях вызвало фурор. «Замечательная семья», «Она становится прекрасной и умной юной леди», «Ты классный отец», «Харпер такая естественная», «Она твоя близняшка!» — написали фолловеры спортсмена. «Лайк» посту поставила верная подруга семьи Бекхэмов Ева Лонгория.

Правда, не всем любовь Дэвида к дочке кажется безобидной. Ранее в Сети обсуждали фото Бекхэма с маленькой дочкой, где он целует ее в губы. По мнению многих, это недопустимое поведение со стороны родителя, который вторгается в личные границы ребенка.

С некоторых пор Дэвид перестал так делать, однако «Интернет помнит все». И теперь Бекхэму и его дочке пророчат судьбу Виктории и Бруклина — «перчинка» тоже была чрезвычайно привязана к первенцу и не хотела его отпускать после женитьбы.

Читайте нас также:
#семья #соцсети #знаменитости #дочь #критика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео