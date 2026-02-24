Бекхэм опубликовал серию новых фото с любимой дочкой. Харпер, как и всегда, произвела фурор.

Дэвид Бекхэм решил отвлечься от семейной драмы, связанной с сыном Бруклином. Футболист отправился отдыхать вместе с дочкой Харпер.

Накануне светский лев поделился селфи с обожаемой наследницей. «Для меня всегда было важно создавать моменты с детьми — как вместе со всеми, так и индивидуально. На этой неделе мы с Харпер создали еще несколько таких моментов. Я люблю тебя, очаровательная леди», — написал Дэвид.

Соцсети.

Появление девочки в папиных соцсетях вызвало фурор. «Замечательная семья», «Она становится прекрасной и умной юной леди», «Ты классный отец», «Харпер такая естественная», «Она твоя близняшка!» — написали фолловеры спортсмена. «Лайк» посту поставила верная подруга семьи Бекхэмов Ева Лонгория.

Правда, не всем любовь Дэвида к дочке кажется безобидной. Ранее в Сети обсуждали фото Бекхэма с маленькой дочкой, где он целует ее в губы. По мнению многих, это недопустимое поведение со стороны родителя, который вторгается в личные границы ребенка.

С некоторых пор Дэвид перестал так делать, однако «Интернет помнит все». И теперь Бекхэму и его дочке пророчат судьбу Виктории и Бруклина — «перчинка» тоже была чрезвычайно привязана к первенцу и не хотела его отпускать после женитьбы.