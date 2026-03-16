Сейчас Россия увязла в Украине и ослабла, а в скором будущем США будут использовать Россию как "таран" против Китая, подводит текущие итоги и дает прогноз проживающий в США аналитик Алексей Крол. По его словам, Китай также не хочет вмешиваться в войну за Иран, так как успешно торгует с США и хочет просто и дальше зарабатывать деньги.

"Война напоминает ремонт, который никогда не заканчивается: его просто прекращают. Обычно войну очень легко начать, но чрезвычайно трудно завершить. Советский Союз, когда входил в Афганистан ограниченным контингентом, планировал остаться там на шесть месяцев, и все это вылилось в десять лет. Такая же ситуация была у США во Вьетнаме и гораздо позже — в Афганистане. Причина этого в том, что, хотя война идет не так, как планировалось, для политической элиты невозможно объявить: «Вы знаете, упс, мы сделали все неудачно». Надо как бы добиться какой-то победы, в первую очередь для медийного эффекта", - пишет Крол.

"Я каждый день читаю новости, доступные, по крайней мере, о том, что там происходит, и возникают всякие размышления:

По поводу смены режима. Если помните, Владимир Ильич Ленин давно все это разработал и ввел понятие революционной ситуации. Любая смена режима может произойти только в том случае, если есть уже состоявшаяся революционная ситуация. Условно говоря, "верхи не хотят, низы не могут жить по старому". Вот тогда любой триггер может привести к смене режима.

Насколько я понимаю, в Иране не было революционной ситуации, потому что верхи все устраивало, а доля людей из низов, которые не могли жить как раньше, была слишком низкой. То есть, видимо, все-таки большая часть людей как-то привыкла. Это примерно то же самое, что происходит в России. Когда Россия начала войну в Украине, все думали, что российский народ быстро поднимется, чего не произошло. Причина в том, что в России не было революционной ситуации. На верху все нормально, и внизу было все нормально относительно. Поэтому предпосылок не было.

Соответственно, пока то, что мы наблюдаем, несмотря на то что военный потенциал Ирана до определенной степени ослаблен, предпосылок для смены режима нет.

Нечто подобное было, когда Советский Союз вводил войска в Афганистан. Потому что разведка всегда в значительной степени искажает ситуацию и пытается представить все так, как выгодно разведке, а не так, как оно есть на самом деле.

Очень интересна ситуация с использованием вооружения, когда то, что происходит на войне Украины и России, показывает, что старый подход к противовоздушной обороне не работает.

Иран присылает огромное количество дешевых дронов, которые быстро расходуют запасы дорогих ракет, что является своего рода шоком для всей доктрины противовоздушной обороны, сформированной лет 50 назад.

Это хороший щелчок по носу для Пентагона, который заставит их сильно задуматься и суетиться, потому что они сидели спокойно на жопе, все было хорошо, и вдруг стало ясно, что вся эта военная машина достаточно неэффективна.

Очень интересная ситуация со странами Персидского залива, которые в ярости. Причем у меня есть подозрение, что они в ярости не только на Иран, но и на США.

Потому что фактически все их благосостояние, основанное на нефти и в некоторой степени на туризме, сейчас под угрозой, что в каком-то смысле может быть даже выгодно Соединенным Штатам. Соединенные Штаты потенциально могут стать достаточно серьезным экспортером нефти и занять эту нишу. Но это, конечно, конспирология. Тем не менее ситуация не очень приятная.

Также мне кажется, что это сподвигнет очень серьезные сдвиги в логистике, потому что огромное количество стран, как выяснилось, зависит от этих поставок нефти из Персидского залива. Это почти 20–25% всей мировой поставки нефти. Соответственно, у многих стран под угрозой остановка промышленности и отключение электричества. Им надо срочно менять логистику поставок нефти, искать, где брать сжиженный газ или нефть.

При этом есть 100%-ная неопределенность в отношении того, когда Ормузский пролив будет разблокирован. То есть все понимают, что не могут ждать. Надо уже сейчас предпринимать какие-то меры, чтобы находить альтернативные пути для получения необходимого количества нефти и сжиженного газа, чтобы их промышленность не встала и в домах был свет. Это касается огромного количества стран, в том числе развитых, таких как Япония и Южная Корея.

Любопытно, что Китай проявил дальновидность. Мне кажется, что они о чем-то догадывались. И они сделали гигантские запасы нефти за прошлый год: нефтехранилища, танкеры, плюс их инвестиции в альтернативную энергетику в этом смысле окупают себя, потому что они смягчают удар, который все получили с прекращением поставок. Вообще очень интересно наблюдать, как эта ситуация поляризует страны в отношении происходящего. Любопытно, что будет дальше. Стратегический вопрос заключается в том, когда эта война закончится, а главное — в каком виде будет это завершение. То есть вроде бы понятно, что Трамп пытается прессовать Иран, чтобы довести их до состояния капитуляции. Под капитуляцией подразумевается, что они должны принять все условия. Но это очень напоминает условия Версальского мира с кайзеровской Германией после Первой мировой войны, что, в общем-то, привело в конечном итоге к возвышению Гитлера.

Ну, правда, в данном случае ситуация противоположная, потому что никто не собирается унижать персидский народ, а наоборот, все делают четкое различие между теологическими элитами, которые довели ситуацию до такого состояния, и обычными людьми.

То есть, к Ирану как стране есть сочувствие, к иранской элите никакого сочувствия нет. Как, впрочем, то же самое и в России. Есть большая разница между российской элитой, которая довела ситуацию до текущего состояния, и просто обычными людьми, которые живут в России.

Резюмируя: Война в Иране и геостратегия

1. Войну легко начать, сложно завершить Политическая невозможность признать ошибку превращает любой конфликт в затяжной. Внятной «выходной стратегии» у США по Ирану нет.

2. Смены режима не будет Революционной ситуации в Иране нет: элиты консолидированы угрозой извне, низы адаптированы. Бомбардировки её не создают.

3. Дроны сломали старую доктрину ПВО Дешёвые БПЛА выжигают дорогие ракеты — системный кризис архитектуры ПРО, сформированной 50 лет назад. Пентагон вынужден перестраиваться.

4. Страны Залива в ярости на всех Их благосостояние под угрозой. Недовольство направлено и на Иран, и на США. Возможная выгода Вашингтона от энергошока структурна, но не является прямым умыслом.

5. Ормуз: логистика перестроится, но это займёт 1–2 года ~20% мировой нефти и пятая часть LNG под угрозой. Ни одна страна не может ждать разблокировки — все срочно ищут альтернативы. Японии, Корее, Европе придётся тяжело.

6. Китай подготовился заранее Гигантские стратегические запасы (~110 дней импорта), инвестиции в ВИЭ — неожиданно сработали как страховка от геополитического шока.

7. США перехватывают роль «мирового страховщика» Британские P&I-клубы отказали в покрытии Ормуза. США зашли через DFC с реиншуранс-пулом в $20 млрд. Комбо «военный эскорт + госстрахование» — новый инструмент гегемонии.

8. Иранский военный потенциал конечен Пусковые установки уничтожаются системно. Через 2–4 недели экспоненциальное снижение возможностей. Ядерная программа заморожена де-факто из-за уничтожения инфраструктуры и нехватки ресурсов.

9. Распад Ирана маловероятен, кроме курдского вопроса Структурных сил для распада нет. Единственный реальный сценарий — попытка курдского отделения, что может потянуть цепочку в Ираке и Турции.

10. Китай и Россия не вмешаются Китай — менталитет переговоров, торговый оборот с США несопоставимо важнее Ирана. Россия — увязла в Украине, ресурсов нет.

11. США борются за Россию, а не против неё Логика Трампа: закончить Украину «как-то», постепенно выводить Россию из санкционной изоляции, не отдавать её Китаю. Россия — будущий буфер в главной игре США–Китай.

12. Война закрепляет однополярность Ни один из центров силы не смог предотвратить или ограничить действия США и Израиля. Идея многополярности де-факто похоронена в энергетике и финансах", - считает эксперт.

Читайте: "Путин завершит дело Горбачева по развалу России"