Именно Робин Ганнингем лучше всего соответствует описанию и биографии художника.

Долгие годы настоящее имя знаменитого художника Бэнкси оставалось тайной. Теперь же его личность, вероятно, была раскрыта.

Как пишет Reuters, в ходе расследования выяснилось, что под псевдонимом Бэнкси может скрываться художник из Бристоля Робин Ганнингем. По словам журналистов, он является уроженцем британского Бристоля, где в 1990-х годах началась его карьера.

В агентстве проанализировали архивные материалы, старые интервью, публичные документы и свидетельства людей, которые были знакомы с художником. Они считают, что именно Ганнингем лучше всего соответствует описанию и биографии художника.

Отмечается, что Ганнингем в определенный момент сменил имя на Дэвид Джонс. Вероятно, это произошло из-за попыток британских СМИ раскрыть его личность.

В агентстве напомнили, что Бэнкси стал знаменит своими работами на стенах зданий, мостах или других городских поверхностях. Многие из них имеют политический или социальный подтекст. Долгие годы Бэнкси работал анонимно, а его работы продавались на аукционах за миллионы долларов.

Также журналисты добавили, что в конце 2022 года к разрушенному дому в селе Горенка в Киевской области подъехала машина скорой помощи, из которой вышли трое мужчин. Они приложили трафареты и начали рисовать баллончиками с краской, после чего появилось знаменитое граффити с бородатым мужчиной в ванне. Как оказалось, это была одна из работ Бэнкси.

Это была не единственная работа художника в Украине. Он лично подтвердил, что является автором семи граффити в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке.