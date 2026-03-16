Глава МИД Бельгии Прево: ЕС покажет слабость, если наладит отношения с Россией.

Европейский союз (ЕС) покажет слабость, если наладит отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, передает Euractiv.

«Разговоры о нормализации отношений посылают сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда», — отметил глава МИД.

По словам Прево, Европа должна создать условия для «заслуживающих доверия переговоров», оказывая экономическое давление на Россию.

Ранее Прево раскритиковал премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера за идею нормализовать отношения с Россией.