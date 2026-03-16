Клетчатка, содержащаяся в цельных овощах и фруктах, играет ключевую роль в поддержании здоровья организма. Однако не все осознают её истинное значение для здоровья.

Когда речь заходит о пользе растительных пищевых волокон, чаще всего акцентируется внимание на их положительном воздействии на микробиоту кишечника.

По мнению экспертов в области нутрициологии, диета, богатая клетчаткой, является важным фактором для улучшения здоровья кишечника и, как следствие, всего организма.

Кроме того, регулярное употребление цельнозерновых продуктов — одного из основных источников пищевых волокон — способствует нормализации обмена веществ и помогает контролировать массу тела.

Однако, пожалуй, наиболее удивительным свойством клетчатки является её влияние на функционирование мозга. Исследования показывают, что достаточное потребление овощей и фруктов положительно сказывается на когнитивных функциях, но установить прямую связь между клетчаткой и умственными способностями удалось лишь недавно.

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что ежедневное употребление клетчатки в течение 12 недель, будь то добавки или растительные продукты, может значительно улучшить работу мозга у людей старше 60 лет.

В ходе эксперимента исследователи отобрали 36 пар близнецов. Один из близнецов в каждой паре получал таблетки с высоким содержанием пищевых волокон, а другой — плацебо.

По завершении испытаний их попросили пройти тесты на выявление ранних признаков болезни Альцгеймера, а также выполнить задания на время реакции и скорость обработки информации.

Результаты показали, что близнец, принимавший клетчатку, показал лучшие результаты в тестах по сравнению с братом, получавшим плацебо.

«Мы рады видеть такие изменения всего за 12 недель. Это открывает большие перспективы для улучшения здоровья мозга и памяти у пожилых людей», — отметила доктор Мэри Ни Лохлайнн.

Кроме того, к менее очевидным преимуществам клетчатки относится её способность снижать уровень «плохого» холестерина. Согласно данным клиники Мэйо, для этого достаточно всего 5-10 граммов растворимой клетчатки в день.

Новые научные исследования также показывают, что диета, богатая пищевыми волокнами, помогает уменьшить хроническое воспаление — потенциальную причину многих распространенных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, артрит и диабет 2 типа.

Для людей, контролирующих уровень сахара в крови, клетчатка полезна тем, что помогает сгладить его колебания, поскольку, в отличие от других углеводов, она не расщепляется на глюкозу.

