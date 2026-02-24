– Вот уже четыре года продолжается полномасштабная война России против Украины. Уже четыре года Украина борется за свою свободу. Уже четыре года гибнут невинные люди. Уже четыре года Россия сознательно пытается стереть Украину с карты мира и Европы. Стало ясно, что окончание войны не будет ни быстрым, ни простым.

Но пробудился и гнев. За это время изменилась не только мировая система, но и мы сами. Проснулось и наше дремавшее сострадание. Спасибо всем, кто жертвовал средства и оказывал практическую помощь как украинским беженцам в Латвии, так и людям в самой Украине.

За эти четыре года мы осознали и свою ответственность. Мы приняли, что свой дом нужно запирать и хранить ключ каждому самому. Спасибо каждому земессаргу и военнослужащему. Спасибо тем, кто объединяет людей и действует, чтобы укреплять своих коллег, друзей и соседей. И спасибо тем, кто заботится о тех, кто сам не может о себе позаботиться. Ведь наша ответственность — это не только наша собственная безопасность, но и безопасность окружающих.

Война происходит по всей Европе. На море, в воздухе, на земле и в интернете. Формы гибридной войны меняются, но цель нашего восточного соседа остаётся прежней — разрушать и уничтожать. Россия атакует наши убеждения, но мы противопоставляем этому свою волю. Россия атакует наши мечты, но мы отвечаем верой в себя. Россия атакует наш патриотизм, но это лишь усиливает нашу любовь к Латвии.

Однако мы также видим, что нам нужно мобилизоваться ещё больше. На каждую выполненную задачу появляются две новые. Военные технологии развиваются стремительно. Мы не должны уставать. Мы не устанем — мы выдержим и продолжим поддерживать как Украину, так и самих себя.