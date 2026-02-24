Baltijas balss logotype
«Россия атакует наши мечты»: президент Латвии выступил с речью, посвященной четырехлетней войне в Украине

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Россия атакует наши мечты»: президент Латвии выступил с речью, посвященной четырехлетней войне в Украине
ФОТО: president.lv

Сегодня исполнилось ровно четыре года со дня нападения России на Украину. Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал речь, посвященную этой дате:

– Вот уже четыре года продолжается полномасштабная война России против Украины. Уже четыре года Украина борется за свою свободу. Уже четыре года гибнут невинные люди. Уже четыре года Россия сознательно пытается стереть Украину с карты мира и Европы. Стало ясно, что окончание войны не будет ни быстрым, ни простым.

Но пробудился и гнев. За это время изменилась не только мировая система, но и мы сами. Проснулось и наше дремавшее сострадание. Спасибо всем, кто жертвовал средства и оказывал практическую помощь как украинским беженцам в Латвии, так и людям в самой Украине.

За эти четыре года мы осознали и свою ответственность. Мы приняли, что свой дом нужно запирать и хранить ключ каждому самому. Спасибо каждому земессаргу и военнослужащему. Спасибо тем, кто объединяет людей и действует, чтобы укреплять своих коллег, друзей и соседей. И спасибо тем, кто заботится о тех, кто сам не может о себе позаботиться. Ведь наша ответственность — это не только наша собственная безопасность, но и безопасность окружающих.

Война происходит по всей Европе. На море, в воздухе, на земле и в интернете. Формы гибридной войны меняются, но цель нашего восточного соседа остаётся прежней — разрушать и уничтожать. Россия атакует наши убеждения, но мы противопоставляем этому свою волю. Россия атакует наши мечты, но мы отвечаем верой в себя. Россия атакует наш патриотизм, но это лишь усиливает нашу любовь к Латвии.

Однако мы также видим, что нам нужно мобилизоваться ещё больше. На каждую выполненную задачу появляются две новые. Военные технологии развиваются стремительно. Мы не должны уставать. Мы не устанем — мы выдержим и продолжим поддерживать как Украину, так и самих себя.

#Украина #война #Латвия #безопасность #патриотизм #гибридная война #Россия #политика
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    наши мечты- уж лучше феодальный строй со своей десятиной (10 %), чем это 25,5 % с прироста, акцизы, налог на недвижимость, на транспорт, на пользование своих же дорог, за всячесике сезонные колебания газа, за доставку и обеспечения подключения элетроэнергии , за уже не бесплатную медицину, за выдачу паспорта и айдикарты, поборы на виртуальные, неощутимые пенсионные фонды , да за всё -перечислять и перечислять)))))

    51
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    24-го февраля

    Влажные мечты благоденствовать и процветать на развале России давно следует похоронить, Ринкевич! Путём наполеонов, карлов ХІІ и гитлеров стремятся пойти "не только лишь все" выражением одного мэра-боксёра! Короче, незачёт, КГ/АМ, афтырь пышы исчо!

    64
    1
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Охренеть! Оказывается,у латвийской власти проснулось сострадание...к украинцам,вернее к тем украинцам,которым она отправляет деньги,а те выводят деньги в Израиль или дома золотые статуи ставят👽😈 Может пора давно проявить сострадание к простым латвийцам,а не свечи Хануки жечь.👽😈 Ринкевич,к

    80
    1
  • 010725
    010725
    24-го февраля

    Мужик из Лиепаи, работает таксистом в Риге. Пять дней спит в машине, умывается на заправках, ест в сухомятку. На выходные - домой. Стал мигрантом в своей стране. Вот у него мечта неостановимая за свободу Украины вступиться.

    93
    1
  • свп
    сила в правде
    24-го февраля

    Кстати, вы будете удивлены, но у вас есть возможность прогуляться по улице яниса райниса в РБ, И сесть на поезд на рижском вокзале в РФ, и даже на киевском. И знаете ,что я вижу? Я вижу аборигенов, пытающихся жалко пакостить, и великую культуру, которая чтит и помнит как позитивные, так и негативные моменты в своей истории. Прямо как с человеком, у которого наверняка есть хорошие моменты, которыми стоит гордиться, так и моменты, которые как бы не забывали - часть его становления. Учитесь, как жить, не забывая и не вычеркивая своей истории. Благо - это происходит в наши дни. Но ринкевич В 1994—1995 годах обучался в Университете Гронингена (Нидерланды), курс политических наук и международных отношений.Это старейший вербовочный центр. Что характерно.В 1999—2000 годах обучался в Университете национальной обороны США, магистр наук в области стратегии национальных ресурсов государства. Вообще это конечно государственная тайна, какие гражданства имеет ринкевич, но например кариньш имеет гражданство Латвии и сша. то есть он дал присягу сша, со всеми вытекающими. Но я тут слышал, что гражданину ЛР запрещено иметь второе гражданство по определенным критериям. А как же право выбора? А где демократия? А что может ринкевич сказать по поводу того, что высшие чины государства, имеющие гражданство других государств - априори не могут быть лояльными латвии? А как обстоят дела с гражданством представителей сейма? кто? кому там предан? Вы действительно считаете, что все настолько наивны, чтобы следовать вашим мантрам?

    78
    1
  • 010725
    010725
    сила в правде
    24-го февраля

    Они когда в Латвии в должность вступают свои паспорта в соответствующие посольства сдают, а как в отпуск на любимую Родину едут забирают.

    55
    1
  • свп
    сила в правде
    24-го февраля

    Сша за 20 век развязала 201 вооруженный конфликт по всему миру. - Ринькевич не видит. Ну плохо учился видать. 27 лет назад ЕС бомбил косово. Бомбардировки мирных городов продолжались 78 дней. 1030 самолетов совершили более 35 тысяч боевых вылетов. Ринькевич и тут не видит ничего "такого" . Не помнит в упор. Ринькевич живет в стране ЕС, насколько я понимаю, и ЕС ( как он говорит) не воюет с РФ. Так в чем боль? На латвию напали? при чем тут моя страна и война какого-то третьего государства? В мире каждый день идет война. Развязанная изуитами. Старым добрым интернационалом, и кащеи нанимают таких вот изгоев, за 30 серебрянников. Всем уже давно понятно, ринькевич, что ваши мечты по разграблению и разделению РФ атакуют. И довольно успешно я смотрю. ЕС показало себя как ворье. И видов на жительство и имущества. И активов. Скажи , Ринькевич - сколько соглашений россия разорвала с Латвией первая? Ноль? А почему? Потому, что ненавидела латвию? Что-то не вяжется. Хотела бы - разорвала бы. но вы сделали все сами. своими руками по указке интернационала. Прошу понять, что это название не имеет ничего общего с освободительным движением. Это первое название глубинного государства. спонсора революций, в наше время цветных революций Почему ринькевич не хочет поднять и привлечь к ответственности все связи с эпштейном? Кто вербовал наших девочек, кто участвовал? Почему такая тишина? Ринькевич не хочет ответить больным людям, не имеющим квот на обследование потому, что нет финансирования? Это не атакует мечты ринкевича? Может быть ринкевич проводил референдум в латвии, чтобы жители латвии дали свое согласие отдать последние штаны непонятному государству, не входящему в ЕС? Может быть Ринкевич даст объяснение, почему 40% жителей лишают русского языка, но используют язык НЕ члена ЕС в государственных учреждениях? Почему не арабский? Короче похоже, господин Ринкевич, что россия атакует ваши мечты, но никак не жителей латвии. И чем дальше - тем жители латвии дальше от вас и додумайтесь ближе куда. Продолжайте в этом же духе.

    80
    2
  • 010725
    010725
    24-го февраля

    Может так быть, что всем этим людям, типа президентам, министрам и пр., пишет тексты бредогенератор. Вот в здравом уме живой, нормальный человек может написать вот такое - "Россия атакует наши мечты" ?

    95
    2
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Эдгар, свои мечты и хотелки, не путай с нашими. Нам одного Эпштейна хватит, архивов на 10 лет.

    86
    1
