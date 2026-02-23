В парламенте Эстонии обсудили будущее проекта Rail Baltic. В условиях, когда у Латвии денег хватает лишь на 50 км трассы до границы с Литвой, а у Эстонии недостает около полутора миллиардов евро, политики рассчитывают на помощь ЕС, пишет ERR.

В комиссии по надзору за госбюджетом заявили, что правительство играет с цифрами, когда говорит о планах финансирования строительства Rail Baltic. По оценке чиновников, сейчас Эстонии не хватает 1,3 миллиарда евро на создание железной дороги до границы с Латвией, а правительство пытается вывести эти расходы из расчетов бюджетной стратегии на следующие годы.

"В финансировании Rail Baltic царит полный хаос. Правительство блефует: в четырехлетней бюджетной стратегии, где должны быть предусмотрены прогнозируемые расходы, денег на это не заложено", – заявил председатель комиссии Урмас Рейнсалу.

Проблема и в том, что Латвия рапортует о нехватке средств для строительства участка до эстонской границы. Министр сообщения Латвии в очередной раз подтвердил на комиссии в Рийгикогу, что их денег хватает только на строительство 50 км железной дороги в сторону Литвы.

"С одной стороны, мы уже вложили очень много средств. С другой стороны, на завершение нашего участка сейчас не хватает где-то полтора миллиарда евро. Теперь нужно ходатайствовать о получении этих денег из Евросоюза, но неизвестно, получим ли мы их", – сказал депутат Рийгикогу Лаури Лаатс.

В коалиции считают, что паниковать нет смысла, поскольку Брюссель оплатит все необходимые расходы. В ближайшее время будет утверждено финансирование следующего бюджетного периода Евросоюза, откуда и поступит недостающее финансирование.

Проект Rail Baltic подорожал на 291% от первоначальной стоимости.