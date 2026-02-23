Baltijas balss logotype
Эстонцы негодуют: у Латвии денег хватит только на 50 км Rail Baltic. Одна надежда – на кошелек ЕС 5 7805

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонцы негодуют: у Латвии денег хватит только на 50 км Rail Baltic. Одна надежда – на кошелек ЕС
ФОТО: LETA

В парламенте Эстонии обсудили будущее проекта Rail Baltic. В условиях, когда у Латвии денег хватает лишь на 50 км трассы до границы с Литвой, а у Эстонии недостает около полутора миллиардов евро, политики рассчитывают на помощь ЕС, пишет ERR.

В комиссии по надзору за госбюджетом заявили, что правительство играет с цифрами, когда говорит о планах финансирования строительства Rail Baltic. По оценке чиновников, сейчас Эстонии не хватает 1,3 миллиарда евро на создание железной дороги до границы с Латвией, а правительство пытается вывести эти расходы из расчетов бюджетной стратегии на следующие годы.

"В финансировании Rail Baltic царит полный хаос. Правительство блефует: в четырехлетней бюджетной стратегии, где должны быть предусмотрены прогнозируемые расходы, денег на это не заложено", – заявил председатель комиссии Урмас Рейнсалу.

Проблема и в том, что Латвия рапортует о нехватке средств для строительства участка до эстонской границы. Министр сообщения Латвии в очередной раз подтвердил на комиссии в Рийгикогу, что их денег хватает только на строительство 50 км железной дороги в сторону Литвы.

"С одной стороны, мы уже вложили очень много средств. С другой стороны, на завершение нашего участка сейчас не хватает где-то полтора миллиарда евро. Теперь нужно ходатайствовать о получении этих денег из Евросоюза, но неизвестно, получим ли мы их", – сказал депутат Рийгикогу Лаури Лаатс.

В коалиции считают, что паниковать нет смысла, поскольку Брюссель оплатит все необходимые расходы. В ближайшее время будет утверждено финансирование следующего бюджетного периода Евросоюза, откуда и поступит недостающее финансирование.

Проект Rail Baltic подорожал на 291% от первоначальной стоимости.

#Эстония #финансы #Латвия #строительство #бюджет #Евросоюз #политика
(5)
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    А латышам оно надо? ))) Миграционные ворота южненьких и не советского устоя (почти своих)- раз, грузовой транспортной логистике- и так на ладан дышащей, с куча фирм и водителями кирдык ( потенциальная безработица- и новый отток рабочей силы на запад)б Эйр Болтику тоже кирдык (полеты из деревни будут разжижены) - два,, ну и перезаполнение интервентами с военной техникой превращая Латвию в очередную Пандору из фильма Камерона - Аватар. Ж.Д была бы актуальна, если бы не было войн на Ближнем Востоке и Африке, с РФ были благоприятные отношения - она ушла бы на РФ и потом на Скандинавию...Тут давай латышам хоть еще 100 миллиардов- не факт, что настроят еще 50 километров ))

    19
    2
  • RS
    Riga Style
    Yu Yu
    25-го февраля

    Если не был бы воин на ближнем востоке в Африке и РФ не воевала бы то а она могла бы на что-то ещё надеяться, так как один хотел движухи и уже дров наломал РФ стала можно сказать, со мной как северная Корея она больше никому не нужна ни китайцам уже не индусом, что хотела на то и напоролась так и надо им .

    0
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Кстати,этот гражданин Эстонии был гражданином Израиля....🔯😀

    11
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    В Эстонии приговорен к 6,5 годам гражданин Эстонии,который работал на ФСБ(Моссад)🔯 Ну никакого уважения к евреям..😀😀😀

    5
    2
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    А я предупреждал, с Латвией связываться чревато.

    30
    2
