Латвийцев призывают присоединиться к минуте молчания в память о погибших в Украине 3 647

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийцев призывают присоединиться к минуте молчания в память о погибших в Украине
ФОТО: Youtube

Высшие должностные лица Латвии - президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже - призвали жителей страны сегодня в 9:00 присоединиться к минуте молчания в память о жертвах и в знак солидарности с украинским народом, который уже четыре года сопротивляется полномасштабной войне, развязанной Россией, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Официальные лица подчеркнули, что с 2014 года Россия пытается уничтожить Украину и лишить ее независимости, а 24 февраля 2022 года агрессия переросла в полномасштабное вторжение, продолжающее разрушать жизни украинцев. Несмотря на гибель мирных жителей и разрушение городов и сел, украинский народ продолжает самоотверженную борьбу за будущее своей страны.

Должностные лица подчеркнули, что эта война ведется не только за территории, но и за право народа жить в свободной и независимой стране, за европейскую безопасность и общее будущее. Латвия заявляет о своей неизменной поддержке Украины в борьбе за свободу, самоопределение и человеческое достоинство, а также выступает за обеспечение справедливого и долгосрочного мира.

#Украина #Латвия #память #поддержка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    Уже

    2
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    24-го февраля

    Какая нынче такса,а " bolt" оплачивают?

    16
    1
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Вы нас Украиной от счетов за квартиры и от поднятия цен,с войной никак не связанных,не отвлечете,мать вашу...👽

    32
    1
Читать все комментарии

