Пост без лишений: семь разрешённых десертов к началу Великого поста 0 214

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пост без лишений: семь разрешённых десертов к началу Великого поста

23 февраля 2026 года у православных христиан начался Великий пост — самый продолжительный и строгий период церковного года. Несмотря на традиционные ограничения в питании, верующие могут разнообразить рацион сладостями без молока, яиц и сливочного масла.

Даты и особенности поста

Согласно церковному календарю, в 2026 году Великий пост стартовал 23 февраля и продлится до Пасхи. В этот период верующие традиционно отказываются от продуктов животного происхождения — мяса, молочных изделий и яиц. Разъяснения о правилах соблюдения поста публикует православная церковь на официальных ресурсах.

При этом представители духовенства подчёркивают, что степень строгости поста зависит от состояния здоровья человека и его жизненных обстоятельств.

Какие сладости считаются постными

Даже при отказе от скоромной пищи можно позволить себе сладкое — при условии, что в составе отсутствуют продукты животного происхождения.

1. Халва

Изготавливается из семян подсолнечника или орехов с добавлением сахара либо мёда. В классическом рецепте нет молочных продуктов и яиц.

2. Козинаки

Традиционное грузинское лакомство из орехов или семян, соединённых сиропом или мёдом.

3. Мармелад на агар-агаре

Постным считается продукт на основе растительного желирующего вещества — агар-агара или пектина. Следует избегать вариантов с желатином животного происхождения.

4. Зефир без яиц

Существуют рецептуры зефира на агар-агаре или пектине без добавления яичного белка. Важно внимательно изучать состав.

5. Варенье и джем

Фруктовые и ягодные заготовки без желатина и молочных добавок подходят для постного стола.

6. Мёд

Традиционно допускается к употреблению в период поста.

7. Сухофрукты

Курага, изюм, финики и чернослив остаются натуральной альтернативой кондитерским изделиям.

Заключение

Великий пост не предполагает полного отказа от сладкого. При внимательном выборе продуктов и соблюдении рекомендаций духовенства верующие могут включать в рацион натуральные десерты растительного происхождения, не нарушая установленных ограничений.

#вера #питание #кулинария #традиции #здоровое питание #сладости #десерты #рецепты
