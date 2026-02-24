23 февраля 2026 года у православных христиан начался Великий пост — самый продолжительный и строгий период церковного года. Несмотря на традиционные ограничения в питании, верующие могут разнообразить рацион сладостями без молока, яиц и сливочного масла.
Даты и особенности поста
Согласно церковному календарю, в 2026 году Великий пост стартовал 23 февраля и продлится до Пасхи. В этот период верующие традиционно отказываются от продуктов животного происхождения — мяса, молочных изделий и яиц. Разъяснения о правилах соблюдения поста публикует православная церковь на официальных ресурсах.
При этом представители духовенства подчёркивают, что степень строгости поста зависит от состояния здоровья человека и его жизненных обстоятельств.
Какие сладости считаются постными
Даже при отказе от скоромной пищи можно позволить себе сладкое — при условии, что в составе отсутствуют продукты животного происхождения.
1. Халва
Изготавливается из семян подсолнечника или орехов с добавлением сахара либо мёда. В классическом рецепте нет молочных продуктов и яиц.
2. Козинаки
Традиционное грузинское лакомство из орехов или семян, соединённых сиропом или мёдом.
3. Мармелад на агар-агаре
Постным считается продукт на основе растительного желирующего вещества — агар-агара или пектина. Следует избегать вариантов с желатином животного происхождения.
4. Зефир без яиц
Существуют рецептуры зефира на агар-агаре или пектине без добавления яичного белка. Важно внимательно изучать состав.
5. Варенье и джем
Фруктовые и ягодные заготовки без желатина и молочных добавок подходят для постного стола.
6. Мёд
Традиционно допускается к употреблению в период поста.
7. Сухофрукты
Курага, изюм, финики и чернослив остаются натуральной альтернативой кондитерским изделиям.
Заключение
Великий пост не предполагает полного отказа от сладкого. При внимательном выборе продуктов и соблюдении рекомендаций духовенства верующие могут включать в рацион натуральные десерты растительного происхождения, не нарушая установленных ограничений.
