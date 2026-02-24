Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тренд сезона — бахрома: универсальные образы для каждого дня 0 186

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тренд сезона — бахрома: универсальные образы для каждого дня

В сезоне весна–лето 2026 бахрома превратилась из праздничного декоративного элемента в один из ключевых элементов актуальной моды, который можно легко вписать в повседневные образы — от прогулок по городу до офисных комплектов. Тренд активно представлен в коллекциях ведущих домов моды и отражает главный фокус сезона на динамике форм и текстуре одежды.

Форма бахромы, которая появляется на одежде и аксессуарах, варьируется от тонких нитей до более драматичных, длинных элементов. Такой декор добавляет динамичности даже в самых простых луках, что подтверждается модными показами и обзорами трендов 2026 года.

9г9г9normal.jpg

Модные дома, включая Burberry, Chanel и Bottega Veneta, представили в своих коллекциях варианты с бахромой, которые выглядят утончённо и современно. В этих интерпретациях декор интегрирован не только в вечерние или фестивальные образы, но и в более практичные вещи — юбки, жакеты и аксессуары, подходящие для ежедневной носки.

Внести бахрому в повседневный гардероб можно умеренно: выбрать одну ключевую деталь с этим элементом и сочетать её с базовыми предметами, чтобы не перегружать аутфит. Например, юбка с бахромой в сочетании с простым топом и кедами создаст стильный городской образ, а жакет с декором прекрасно смотрится с джинсами и ботинками.

2-camilacoelho.jpg

Если хочется более сдержанного подхода, бахрома может появляться на аксессуарах: сумка с этим декором освежит любой ансамбль, а шарф с бахромой добавит текстуры повседневному пальто. Такой акцент подчеркнет стиль без лишней театральности.

...Тенденция на бахрому в 2026 году отражает желание дизайнеров сочетать движение, текстуру и индивидуальность в повседневных нарядах. От подиумов до стритстайла этот декоративный элемент помогает оживить образы и создать выразительный, но сбалансированный лук.

image3909s.jpg

Читайте нас также:
#мода #стиль #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео