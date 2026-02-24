В сезоне весна–лето 2026 бахрома превратилась из праздничного декоративного элемента в один из ключевых элементов актуальной моды, который можно легко вписать в повседневные образы — от прогулок по городу до офисных комплектов. Тренд активно представлен в коллекциях ведущих домов моды и отражает главный фокус сезона на динамике форм и текстуре одежды.

Форма бахромы, которая появляется на одежде и аксессуарах, варьируется от тонких нитей до более драматичных, длинных элементов. Такой декор добавляет динамичности даже в самых простых луках, что подтверждается модными показами и обзорами трендов 2026 года.

Модные дома, включая Burberry, Chanel и Bottega Veneta, представили в своих коллекциях варианты с бахромой, которые выглядят утончённо и современно. В этих интерпретациях декор интегрирован не только в вечерние или фестивальные образы, но и в более практичные вещи — юбки, жакеты и аксессуары, подходящие для ежедневной носки.

Внести бахрому в повседневный гардероб можно умеренно: выбрать одну ключевую деталь с этим элементом и сочетать её с базовыми предметами, чтобы не перегружать аутфит. Например, юбка с бахромой в сочетании с простым топом и кедами создаст стильный городской образ, а жакет с декором прекрасно смотрится с джинсами и ботинками.

Если хочется более сдержанного подхода, бахрома может появляться на аксессуарах: сумка с этим декором освежит любой ансамбль, а шарф с бахромой добавит текстуры повседневному пальто. Такой акцент подчеркнет стиль без лишней театральности.

...Тенденция на бахрому в 2026 году отражает желание дизайнеров сочетать движение, текстуру и индивидуальность в повседневных нарядах. От подиумов до стритстайла этот декоративный элемент помогает оживить образы и создать выразительный, но сбалансированный лук.