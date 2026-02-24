Baltijas balss logotype
Ученые выяснили, сколько часов мозг продолжает работать после смерти человека 0 515

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Ученые выяснили, сколько часов мозг продолжает работать после смерти человека

Современная наука все еще не дает ответов на многие вопросы. Мы до сих пор не знаем, что конкретно происходит с сознанием человека после его кончины.

Для большинства смерть ассоциирована с моментом, когда останавливается сердце. В кино нередко так и показывают уход из жизни: мы слышим непрырывный писк кардиомонитора и понимаем, что герой скончался.

Однако в реальности все происходит немного по-другому. На самом деле сознание может сохраняться в течение нескольких часов после того, как человека объявили мертвым.

Только представьте: родные уже оплакивают умершего, но его мозг все еще продолжает работать.

Новый взгляд

Молодой ученый Университета штата Аризона Анна Фаулер во время конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Финиксе, высказала соображение, что умирание не представляет собой резкий переход от жизни к небытию.

«Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что биологические и нейронные функции не прекращаются внезапно. Вместо этого они снижаются в течение нескольких минут или часов, что говорит о том, что смерть — это процесс, а не мгновенное событие», — отмечает Фаулер.

Ученые выяснили: около 20% людей, перенесших клиническую смерть, рассказывают об осознанных переживаниях в период отсутствия корковой активности. Кто-то видит умерших родных, кто-то — ангелов. И этот опыт может указывать на продолжение работы мозга.

Фаулер выдвинула теорию, что наш мозг продолжает работать еще несколько часов после смерти. Это, кстати, могло бы объяснить, почему пятая часть людей, у которых был период отсутствия мозговой активности, смогли вспомнить, что происходило вокруг них в это время.

С ней согласен директор научно-исследовательского отдела интенсивной терапии и реанимации в медицинском центре Нью-Йоркского университета Сэм Парниа. Он убежден: настоящая смерть человека наступает позже, чем нам казалось.

«За последнее десятилетие мы поняли, что клетки внутри тела человека, включая мозг, начинают процесс собственной гибели только после его смерти», — заявил Парниа.

По мнению эксперта, речь может идти даже не о часах, а о днях.

#медицина #наука #смерть #биология #мозг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
