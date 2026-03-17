Через границу Латвии этой ночью пытались прорваться 45 нелегальных мигрантов

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Через границу Латвии этой ночью пытались прорваться 45 нелегальных мигрантов
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана предотвратила крупнейшую в этом году за сутки попытку нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ведомстве.

За прошедшие сутки границу пытались пересечь 45 человек. В целом в этом году пресечено 81 попытка незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщалось, правительство продлило режим усиленной охраны границы на белорусском направлении до 30 июня этого года. Он введен из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в волости Каунатас Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная охрана в общей сложности предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманитарным соображениям в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. В 2024 году от незаконного пересечения границы были удержаны 5388 человек, а по гуманитарным причинам в страну были приняты 26 человек.

Читайте нас также:
#Латвия #миграция #безопасность #правительство #Беларусь #политика
