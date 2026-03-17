Известная по фильмам “Ангелы Чарли” и культовому боевику “Убить Билла” актриса Ума Турман вновь появится на экранах, но на этот раз в неожиданном амплуа. В новом экшен-триллере «Смертельно прекрасна» (оригинальное название Pretty Lethal) она сыграет главную злодейку.

Режиссером картины выступила Вики Джуисон, а сценарий написала Кейт Фройнд. Сюжет фильма разворачивается вокруг группы молодых балерин и их тренера, которые отправляются на престижный танцевальный конкурс в Будапешт.

По дороге их автобус ломается посреди леса, и девушкам приходится искать убежище в небольшой гостинице. Ее владелицей оказывается загадочная бывшая балерина Девора Касимер — героиня Турман. Однако вскоре становится ясно, что остановка в этом месте была большой ошибкой.

После одного из инцидентов ситуация выходит из-под контроля: Девора и ее вооруженные сообщники начинают охоту на девушек. Чтобы выжить, балеринам приходится использовать не только смелость, но и годы тренировок — их танцевальные навыки превращаются в настоящее оружие.

В фильме также снялись Айрис Апатов, Лана Кондор, Милли Саймондс, Авантка Ванданапу и Мэдди Зиглер.

Изначально проект носил рабочее название Ballerina Overdrive, однако позже создатели решили переименовать его в Pretty Lethal. Мировая премьера фильма состоялась 13 марта на фестивале South by Southwest.

Картина уже получила первые отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет около 75% положительных рецензий, что считается хорошим показателем для экшен-триллера.

Продюсированием фильма занималась студия 87North Productions, известная по таким боевикам, как “Скоростной поезд”, “Никто” и “Жестокая ночь”. За мировую дистрибуцию отвечает Amazon MGM Studios.

Судя по трейлеру и первым отзывам, зрителей ждет динамичный и довольно жесткий боевик, где балет сочетается с напряженным триллером и черным юмором.