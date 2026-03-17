В понедельник вечером центр нигерийского штата Борно — Майдугури — потрясли несколько взрывов, в результате которых погибли не менее 23 человек и более 100 получили ранения, сообщила полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Полиция считает, что взрывы устроили террористы-смертники.

Перед этими взрывами в ночь с воскресенья на понедельник было совершено нападение на позиции армии. Власти возлагают ответственность за эту атаку на джихадистов.

Штат Борно с 2009 года является эпицентром исламистского мятежа, где за влияние борются группировки «Боко Харам» и «Исламское государство Западноафриканская провинция» (ISWAP). В результате этого конфликта погибли более 40 000 человек.

В последнее время обе группировки усилили атаки на северо-востоке Нигерии.