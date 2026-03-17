Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В результате терактов смертников в Нигерии погибли 23 человека, ранены не менее 100

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

В понедельник вечером центр нигерийского штата Борно — Майдугури — потрясли несколько взрывов, в результате которых погибли не менее 23 человек и более 100 получили ранения, сообщила полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Полиция считает, что взрывы устроили террористы-смертники.

Перед этими взрывами в ночь с воскресенья на понедельник было совершено нападение на позиции армии. Власти возлагают ответственность за эту атаку на джихадистов.

Штат Борно с 2009 года является эпицентром исламистского мятежа, где за влияние борются группировки «Боко Харам» и «Исламское государство Западноафриканская провинция» (ISWAP). В результате этого конфликта погибли более 40 000 человек.

В последнее время обе группировки усилили атаки на северо-востоке Нигерии.

#теракт #Нигерия #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео