Дата публикации: 24.02.2026
Сумка — не просто модный аксессуар, а повседневная вещь, которая постоянно подвергается воздействию пыли и грязи. Чтобы любимая модель сохраняла свежий вид и служила дольше, важно знать, как правильно ухаживать за изделиями из разных материалов — от кожи до текстиля и замши.

Уход за кожаными сумками начинается с регулярной очистки мягкой сухой или слегка влажной тканью, чтобы удалить пыль и мелкие загрязнения. При появлении пятен специалисты рекомендуют промокать их от краёв к центру, не втирая грязь в материал. Жирные следы можно убрать с помощью талька или крахмала, а чернильные пятна аккуратно обработать специальным карандашом или ватным тампоном с спиртом, предварительно протестировав средство на незаметном участке.

Лакированная и искусственная кожа требуют своего подхода: лакированные поверхности очищают мягкой тканью и используют специализированные средства для блеска, а искусственная кожа легче переносит влажное протирание, главное — избегать абразивных губок и средств для натуральной кожи, которые могут оставить жирные следы.

Текстильные сумки из хлопка, льна или нейлона тоже нуждаются в регулярной очистке — для этого подходят мягкие щетки, влажная губка и даже ручная стирка в прохладной воде с мягким моющим средством, при условии, что нет жестких элементов, которые можно повредить. После стирки изделие сушат на воздухе, набив его бумагой, чтобы сохранить форму.

Особенное внимание заслуживают замша и нубук: эти материалы очень нежные, поэтому для удаления пыли используют специальную щетку, а пятна сначала оставляют полностью высохнуть, чтобы затем аккуратно счистить их щёткой или ластиком для замши. Для защиты таких изделий от воды и новых пятен рекомендуется применять водоотталкивающие спреи.

Кроме того, универсальные рекомендации от экспертов включают регулярное очищение ручек и дна сумки, а также использование кондиционеров для кожи каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить пересыхание и трещины — такой уход подтверждается авторитетными источниками по уходу за аксессуарами.

...Зная особенности материалов и применяя правильные методы очистки, можно не только поддерживать сумку в хорошем состоянии, но и продлить срок её службы на годы. Простые ежедневные привычки, такие как мягкая очистка, своевременное удаление пятен и аккуратное хранение, помогут сохранить форму и привлекательный вид любимого аксессуара.

#мода #замша #кожа #уход за кожей #советы дом
Видео