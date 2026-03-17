В Айзкраукле с наступлением весны и оттепели обнаружена жуткая находка — в пруду найдено тело мужчины, пролежавшее во льду несколько месяцев, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пруд в центре города Айзкраукле — место, которое местные жители часто выбирают для отдыха и прогулок, уточняет ТВ3. Для одного из горожан это место, вероятно, навсегда останется в памяти — именно он первым заметил тело человека. Мужчина был вмерзшим в лед, и только с помощью инструментов спасателей его удалось выпилить и извлечь на берег. Медики сразу констатировали смерть, а полиция начала расследование.

Устанавливая личность погибшего, правоохранители пришли к шокирующему выводу — мужчина числился пропавшим без вести и находился в розыске уже почти четыре месяца.

Игорь Мартынов исчез из своего дома в ноябре прошлого года. В одном из декабрьских выпусков «Degpunktā» также призывали откликнуться местных жителей, которые могли бы помочь в поисках. Теперь же жители района центра не могут понять, как ни они сами, ни кто-либо другой все это время не заметили тело в соседнем пруду.

"Он, наверное, упал, когда еще не было льда", — рассказал местный житель.

Жилье Игоря находилось менее чем в 50 метрах от пруда — последние пять лет он жил там вместе со своей сожительницей Евгенией. Женщина рассказала, что в роковой день он в последний раз вышел из квартиры, собираясь отметить свой юбилей.

"У него был день рождения, 60 лет. Ему подарили 20 евро, и он пошел в магазин за напитком — и всё. Не знаю, полиция мне ничего не говорит", — сказала Евгения.

Полиция пригласила женщину на опознание останков Игоря. И слово «останки» в данном случае, по крайней мере применительно к лицу мужчины, оказалось буквальным.

"Я была на опознании, мне дали фотографии. Я узнала его по татуировке, потому что по лицу узнать было невозможно — там было месиво, месиво", — рассказала женщина.

По словам Евгении, Игорь не был склонен к самоубийству. Правоохранители также утверждают, что признаков насильственной смерти не обнаружено. В его загадочной гибели, возможно, сыграла роль эпилепсия — как рассказала сожительница, мужчина ее не лечил. Для людей с этим заболеванием, не контролирующих его, употребление алкоголя особенно опасно и может привести к сильным приступам. Не исключено, что Игорю стало плохо во время отдыха у пруда, он потерял контроль и упал в холодную воду. Однако это лишь версия, которую полиции еще предстоит подтвердить или опровергнуть, установив точную причину смерти.