Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин не достиг целей войны - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Российский диктатор Владимир Путин за четыре года не достиг целей войны, заявил во вторник в видеообращении в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на AFP/INTERFAX-UKRAINA.

«Путин не достиг своих целей. Он не сломил украинцев. Он не выиграл эту войну. Мы сохранили Украину и сделаем всё, чтобы добиться мира — и обеспечить справедливость», — сказал Зеленский.

«Мы хотим мира. Прочного, достойного и долгосрочного мира», — подчеркнул президент Украины, добавив, что любое соглашение «должно быть не просто подписано — оно должно быть принято украинцами».

«Сегодня исполняется ровно четыре года с тех пор, как Путин собирался взять Киев за три дня. И это действительно многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как Украина борется всё это время. За этими словами стоят миллионы наших людей. За этими словами — большое мужество, очень тяжёлый труд, выносливость и длинный путь, который Украина проходит с 24 февраля [2022 года]», — заявил Зеленский.

«Наши люди не подняли белый флаг, а защитили сине-жёлтый. И оккупанты, которые думали, что их здесь встретят с цветами, увидели очереди к военкоматам. Наш народ выбрал сопротивление», — сказал президент Украины.

«Никто не знает, что будет завтра, но все понимают — каждое завтра нужно завоевывать», — добавил Зеленский.

#Украина #война #оккупация #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    Ну, скажем чего то достиг. Сколько людей освободились из под фашистского ига, так и война еще не окончена.

    14
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    24-го февраля

    Под фашистским игом в раше и в захваченных рашей территориях более 140 млн.До освобождения далеко

    1
    5
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    24-го февраля

    Четыре года рыскал в море наш корсар, В боях и штормах не поблекло наше знамя, Мы научились штопать паруса И затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль — и не избегнуть встречи! А нам сказал спокойно капитан: «Ещё не вечер, ещё не вечер!» Вот развернулся боком флагманский фрегат — И левый борт окрасился дымами. Ответный залп — на глаз и наугад! Вдали — пожар и смерть! Удача с нами! Из худших выбирались передряг, Но с ветром худо, и в трюме течи, А капитан нам шлёт привычный знак: Ещё не вечер, ещё не вечер! На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз — И видят нас от дыма злых и серых, Но никогда им не увидеть нас Прикованными к вёслам на галерах! Неравный бой — корабль кренится наш. Спасите наши души человечьи! Но крикнул капитан: «На абордаж! Ещё не вечер, ещё не вечер!» Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, Готовьте ваши руки к рукопашной! А крысы пусть уходят с корабля — Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали: «А чем не шутит чёрт» — И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт о борт… Ещё не вечер, ещё не вечер! Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза! Чтоб не достаться спрутам или крабам, Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, Мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно — Поможет океан, взвалив на плечи, Ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан: ещё не вечер! 1968 г.

    4
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    24-го февраля

    Владимир Высоцкий Ещё не вечер

    8
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Использую только проверенную инфу ,притом о том,кто стал богаче,в России даже не скрывают.Олмгархи даже русскими не прикидываются,в отличии от Соловьева😎

    5
    4
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    В 2014 Кремль выпустил ролик,где говорилось,что воевать с Украиной не стоит и описаны все последствия ,которые возникнут и не ошиблись абсолютно... Тогда зачем начинали,если все знали изначально?! Только ради денег ,миллиардов денег,заработанных на войне.О россиянах и украинцах уже никто не думал,но интернет помнмит все. Даже то,о чем говорил Путин в Аргентине в 2018 г:Войны выгодны олигархам и правительствам,где в странах множество проблем.. Конечно,он говорил не о России... Но как совпало,если российские олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов.😈👽🔯

    9
    16
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    24-го февраля

    ты там знаешь кто богаче, кто нет?

    14
    6
  • E
    Enigma
    24-го февраля

    Минимальные цели СВО уже достигнуты- проложен широкий сухопутный коридор в Крым и возвращены некоторые исконно русские территории. А хохлам не радоваться- похмелье от этой войны ещё не наступило и будет оно жутким.

    54
    9
  • Д
    Добрый
    Enigma
    24-го февраля

    На хрен нужен сухопутный коридор ценой смертей,увечий,разрушений?Причём сам путлер в отличие от Зеленского на передовую не ездил.Похмелье у раши уже наступает,благодаря путлеру. Всё ещё впереди

    4
    28
  • VU
    Vards Uzvards
    24-го февраля

    А какие цели?

    23
    6
  • MiU
    Made in USSR
    Vards Uzvards
    24-го февраля

    А фиг его знает какие. Главное - не достиг!

    35
    5
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    Запомните эти слова

    21
    4
  • .. ...
    .. ...
    24-го февраля

    зеля и его окружение достигли, купили банк (в частности, французский Milleis Banques) стали миллиардерами за счет покупки активов,

    63
    6
  • Д
    Добрый
    .. ...
    24-го февраля

    Ты,надеюсь,не продешевил,продав банк?

    5
    37
  • .. ...
    .. ...
    .. ...
    24-го февраля

    Она была такой Доброй, что никому не могла отказать.

    40
    3
Читать все комментарии

