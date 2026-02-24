Российский диктатор Владимир Путин за четыре года не достиг целей войны, заявил во вторник в видеообращении в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на AFP/INTERFAX-UKRAINA.

«Путин не достиг своих целей. Он не сломил украинцев. Он не выиграл эту войну. Мы сохранили Украину и сделаем всё, чтобы добиться мира — и обеспечить справедливость», — сказал Зеленский.

«Мы хотим мира. Прочного, достойного и долгосрочного мира», — подчеркнул президент Украины, добавив, что любое соглашение «должно быть не просто подписано — оно должно быть принято украинцами».

«Сегодня исполняется ровно четыре года с тех пор, как Путин собирался взять Киев за три дня. И это действительно многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как Украина борется всё это время. За этими словами стоят миллионы наших людей. За этими словами — большое мужество, очень тяжёлый труд, выносливость и длинный путь, который Украина проходит с 24 февраля [2022 года]», — заявил Зеленский.

«Наши люди не подняли белый флаг, а защитили сине-жёлтый. И оккупанты, которые думали, что их здесь встретят с цветами, увидели очереди к военкоматам. Наш народ выбрал сопротивление», — сказал президент Украины.

«Никто не знает, что будет завтра, но все понимают — каждое завтра нужно завоевывать», — добавил Зеленский.